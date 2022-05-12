В воинской части в Хабаровском крае произошел взрыв, погиб человек

Взрыв пороха произошел в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края, есть погибший и пострадавшие, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в эльбанскую больницу», – сообщил источник ТАСС.

Другой источник в экстренных службах уточнил, что в воинской части произошел взрыв пороха. «На месте работали пожарная служба воинской части и одно отделение от пожарных района. Сейчас там ничего не горит», – сказал собеседник агентства.

Поселок Тейсин расположен в 82 км юго-восточнее Комсомольска-на-Амуре и в 10 км юго-восточнее поселка Эльбан. В поселке находится одноименная железнодорожная станция и расположена воинская часть.

Напомним, в октябре 2020 года сообщалось, что пожар и взрывы боеприпасов начались на территории бывшей военной части в Рязанской области. Были эвакуированы жители близлежащего поселка.

Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы.

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