 

Нефть подешевела в рамках коррекции

12.05.2022, 9:27, Новости дня
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Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются более чем на 1% в рамках коррекции, инвесторы также оценивают данные по коммерческим запасам нефти в США.

По состоянию на 9.29 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,38%, до 106 долларов за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 1,57%, до 103,99 доллара, передает РИА «Новости».

В четверг утром стоимость нефти снижается в рамках коррекции после значительного роста днем ранее. Так, в среду удорожание черного золота достигало 5% на фоне статистики о снижении его добычи в США за неделю, а также уменьшения случаев заражения коронавирусом в Китае.

Кроме того, отрицательной динамике способствуют данные по коммерческим запасам нефти в США, которые за неделю выросли на 8,5 млн баррелей – до 424,2 миллиона. Эксперты, напротив, ожидали снижения показателя на 0,5 млн баррелей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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