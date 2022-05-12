 

Эксперты прогнозируют рост экономики и площади Калининградской области в 35 раз

12.05.2022, 8:51, Разное
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Экономисты Центра макроэкономических исследований ВШЭ прогнозируют, что к 2024 году рост экономики и территории Калининградской области может составить до 3500%.

Поэтому россиянам рекомендовано покупать акции региона на Московской бирже.

Резкий рост экономических показателей может быть связан с гипотетическим проведением «специальной военной операции» на территории неназванного государства, известного своей антироссийской риторикой и русофобской внешнеполитической ориентацией.

Исследование, опубликованное на сайте ВШЭ, содержит пять разделов, и в настоящее время ведётся активная работа над шестым. Вместе с Калининградской областью от внешнеполитического феномена могут выиграть такие государства, как Германия, Белоруссия и Новороссия. Центр макроэкономических исследований ВШЭ сохраняет рекомендацию «Покупать» для акций Калининградской области (KLNG).

– Мы провели исследование и пришли к выводу, что ни о каких проблемах в экономике области не может быть и Речи. Экспорт и производство продукции планируется увеличить за счёт ввода в эксплуатацию Гданьского металлургического комбината и Варшавского нефтеперерабатывающего завода. Такие экономические явления случаются довольно часто, в последний раз подобным образом территория некоторых российских областей увеличивалась чуть менее ста лет назад, – сообщил аналитик ВШЭ Лешек Ястржембский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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