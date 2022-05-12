Эконом-класс добрался до апартаментов

Объем предложения бюджетных апартаментов в столичных комплексах за год увеличился сразу в 16 раз. Еще прошлой весной такие лоты были редкостью на рынке, а на их долю приходилось не более 1%.

По итогам первого квартала в реализации находилось около 500 апартаментов в девяти проектах. Средняя площадь объектов составляет всего 17 кв. м (против 38 «квадратов» в комфорт-классе), а стоимость – 4,5 млн рублей, или 266 тыс. рублей за кв. м. За год цена «квадрата» выросла почти на четверть.

Апартаменты класса «эконом» традиционно размещаются в отремонтированных общежитиях, старых отелях и бывших административных зданиях на окраинах столицы. Чаще всего – это либо малогабаритные «однушки», либо студии с дешевой отделкой и минимальным оснащением.

Целевой аудиторией такого продукта выступают те, кто ищет жилье на недолгий срок и планируют использовать его как место для ночевки. В дальнейшем апартаменты сдаются в аренду или перепродаются.