Мнение: О единственной причине, по которой пришла эта ж***а… Зато наглядно

Это настолько невероятно и настолько же ожидаемо, что… чертовски хочется не верить глазам своим. Принять на веру, что это иллюзия, обман зрения, химера из разряда «невозможно-возможных» концептов Мориса Эшера. Но увы, всё объективно…

Как учил бородатый основоположник, «политика есть самое концентрированное выражение экономики». А квинтэссенция последней — это финансы, денежно-кредитная сфера. И вот что она, не лукавя, говорит о реальной и главной подоплёке колоссальных потрясений последних лет. И этого года особенно.

Всего лишь один график. Но какой!

Это динамика удивительного противостояния двух главных мировых валют, доллара и #евро. История их борьбы за лидерство в международных расчётах. Перефразируя другого классика, кто эмитирует мировую валюту, тот по-настоящему владеет миром. Что, к слову, мы сейчас и наблюдаем в беспрецедентной экономической войне коллективного Запада против нарушителя мирового спокойствия.

И тут всё видно чётко. Лишь стоит евро подобраться к доле рынка, которую занимает американский #доллар, как непременно что-то случается. Например, в 2013 году рыночные доли обеих валют сравнялись. Еврозона тогда вообще словно бы обрела «второе дыхание». Она успешно преодолела искусственно индуцированный долговой кризис и сохранила единство. Она готовилась подписать соглашение об ассоциации с Украиной, что открывало бы ей возможности не только втянуть в свою орбиту 46 млн человек, но и заполучить backdoor на почти 300-миллионный рынок СНГ. И что произошло? Со второй половины 2013 года в процесс «Евроинтеграции» начала всё более активно вмешиваться #Россия. Причём, вмешиваться грубо, нахрапом, по-медвежьи. Следствием чего стал сначала Евромайдан, потом просто Майдан, потом #Крымнаш — и пошло-поехало. А доля евро стала снижаться…

Затем середина 2015 года. В президентскую гонку #США неожиданно вмешивается предприниматель и шоумен Дональд #Трамп, у которого есть свои планы, как «сделать Америку снова великой». Они подразумевали ограничение власти Уолл-Стрит, возврат «домой» реальных производств и выход из невыгодных реальному сектору глобалистских договоров, типа «Парижского соглашения по климату». Тут евро начал слегка оживать, но едва ли не до дня выборов никто не верил в победу Трампа. Хотя глобалисты подстраховались и тут. Россия не столько вмешалась в американские выборы на стороне кандидата-миллиардера, сколько очень крупно «наследила». Что в последующем дало оппонентам 45-го президента США возможность и повод весь срок преследовать его угрозой импичмента, срывая антиглобалистские планы. Из-за чего стимул к усилению евро оказался нереализованным.

И вдруг — #ковид, вернувший ситуацию к истокам и основам. Вопреки традиции, гласившей, что при любом серьёзном кризисе все бегут в доллар как в спасительную гавань, начался рост доли евро в мировой торговле. А поскольку в условиях пандемии каждый оказался сам за себя, Россия — впервые за многие годы! — сосредоточилась на своих проблемах. Во многом благодаря «страхам» одного человека, ушедшего надолго в самоизоляцию.

Но ничто не вечно. Глобалисты, сосредоточившись и призвав на помощь весь арсенал средств, от юридических уловок до разного рода провокаций — одни только беспорядки вокруг BLM чего стоят — «вышибли» Дональда Трампа из Белого дома. Правда, импульс, полученный евровалютой, оказался уж очень силён. И тут на помощь новой администрации опять пришла Россия. Как раз весной 2021 года началась российская игра мускулами вблизи украинских границ. А 46-й президент Джо #Байден ринулся в Европу сколачивать «антироссийскую» коалицию, ради которой европейцы должны были выстрелить себе в ногу, отказавшись от всех выгод мирного сотрудничества с Россией. Собственно, запугать европейцев старыми клише времён «холодной войны» оказалось делом не сложным. Тем более, что #Кремль подыгрывал Вашингтону, как мог, изображая вставшего на дыбы медведя.

Правда, тороватые европейцы не спешили с выводами. Видимо, не верили до конца, что это не блеф. Пришлось идти на крайние меры. И как только погас огонь пекинской Олимпиады (по слухам, была особая договорённость с КНР), поступил решительный приказ. И судьбу евро уже снова чётко видно на графике. От этого удара валюта Старого Света оправится уже не скоро, а единственный бенефициар заранее известен.

«Картина маслом», как любил говорить один киношный персонаж. Но сейчас, хотя всё и развивается по клише из плохонького шпионского фильма, увы, не кино. Реальность. И последствия ещё хлебать и хлебать полной чашей долгие годы…

PS Рука так и тянется к опросу. Ну и не буду отказывать себе в возможности узнать мнение коллективного разума.

View Poll: Кто есть Ху…

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