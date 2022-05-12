Комендант Рубежного сообщил о продолжающихся боях на заводе «Заря»

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12.05.2022, 8:05, Новости дня
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На территории завода «Заря» в городе Рубежное продолжаются бои между народной милицией ЛНР и украинскими военными, которые снова обстреливают жилые кварталы города, сообщил военный комендант Рубежного с позывным «Камброд».

«Промзона сейчас освобождена, но идут бои на заводе «Заря». Там серая зона. Там и наши, и (противник). Занимают, потихоньку отодвигают», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом комендант затруднился оценить количество боевиков, остающихся на «Заре».

Уточняется только, что в жилых кварталах в южной части города, прилегающей к заводу, продолжаются обстрелы со стороны ВСУ. «Жилая зона полностью под контролем ЛНР, но обстрелы продолжаются», – отметил он.

По словам коменданта, украинские военные пытаются покинуть район, переодеваясь в гражданскую одежду. Так, несколько дней назад были задержаны двое мужчин, пытавшихся выехать из Рубежного на автомобиле под видом беженцев.

«Бывают случаи, что украинские военные переодевались в гражданскую одежду и пытаются выехать из Рубежного на территорию ЛНР. Мы их задерживаем», – рассказал он.

Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что остатки украинских войск, выбитых из города Рубежное в Донбассе, практически заблокированы на заводе «Заря».

До этого посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что поселок Воеводовка «полностью зачищен от украинских формирований», как и «вся рубежанская промка», а также «пригород и населенные пункты с востока от города» Северодонецка. Кроме того, под контролем РФ и ЛНР находится населенный пункт Нижнее. В результате «дорога на Лисичанск с юга открыта». При этом «непосредственно из Лисичанска снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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