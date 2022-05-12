 

Немецкие СМИ: Германия ввела Украину в заблуждение в вопросе поставок оружия

12.05.2022, 8:05, Новости дня
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Германия задерживает передачу Украине самоходных установок Gepard, так и не предоставив Киеву корректную информацию для получения вооружения, информирует Welt со ссылкой на источники в правительстве Украины.

«До сих пор министр обороны Кристин Ламбрехт не проинформировала украинское правительство, что Киеву придется самому заказывать зенитные установки Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). <…> Вместо этого Украине сообщили, что она получит танки напрямую от федерального правительства», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

Welt подчеркивает, что обещания Берлина Киеву полностью расходятся с комментариями Ламбрехт для немецкой общественности, так как на следующий день после объявления о поставках Gepard министр обороны утверждала, что сделка будет осуществлена через контракт между Украиной и KMW, а федеральное правительство лишь дает разрешение на операцию.

Неопределенность процедуры передачи Gepard привела к тому, что реальные сроки поставки установок остаются неизвестными.

«По состоянию на 6 мая Минобороны «не знает, когда заявленные зенитные установки Gepard будут поставлены Украине», – цитируется в материале ответ военного ведомства ФРГ на запрос депутата Серапа Гюлера.

Ранее в украинском правительстве сообщали, что Германия не может закупить достаточное количество снарядов для зенитных самоходных установок Gepard.

Напомним, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк расценил решение Берлина передать Украине ЗСУ Gepard лишь как первый шаг. По его словам, этого «недостаточно». Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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