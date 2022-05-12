Роман с Воробьевым, скандальный развод и тайный любовник: бурная личная жизнь Виктории Дайнеко

Череда звездных романов

Одним из первых именитых избранников исполнительницы стал солист группы “Корни” Павел Артемьев. Знаменитости познакомились еще во время участия в “Фабрике” и прониклись друг к другу нежными чувствами в процессе совместной работы. Многие восхищались красивой творческой парой, но до свадьбы, как мечтали поклонники, дело так и не дошло. Союз довольно быстро распался, а место Павла занял другой участник “Корни”.

Следующим возлюбленным Виктории Дайнеко стал

Дмитрий Пакуличев – новый солист все той же музыкальной группы. Влюбленные объявили о романе после того, как Пакуличев снялся в двух клипах певицы, и несколько раз выходили вместе в свет. Эти отношения певицы, как и предыдущие, продержались недолго.

В 2011 году личная жизнь звезды была на слуху как никогда. Именно тогда у исполнительницы случился роман с Алексеем Воробьевым, который успел прославиться как сердцеед. Влюбленные объявили себя парой, приняли участие в “Голубом огоньке 2012” и провели вместе несколько счастливых месяцев. Дайнеко нелегко переживала расставание и открыла сердце большому чувству снова только спустя несколько лет.

Первый брак комом

Осенью 2014 году Виктория обнародовала новые отношения. Избранником певицы стал барабанщик группы “DrumCast” Дмитрий Клейман. Отношения оказались настолько серьезными, что совсем скоро влюбленные поженились и обзавелись потомством. Супруги говорили, что совершенно не замечают 7-летней разницы в возрасте в пользу Виктории, тем не менее счастливого союза у них так и не вышло. Спустя пару лет брак развалился.

Дайнеко утверждала, что муж ревновал ее к прошлым отношения, а Клейман открыто винил ее в разрыве. Скандальный развод сопровождался судебными разбирательствами и склоками экс-супругов. Дмитрий и Виктория пытались наладить отношения ради дочери, но сделать это у них, судя по всему, так и не вышло. Певица до сих пор жалуется, что бывший муж не уделяет внимания наследнице, и пытается выбить от него алименты через суд.

Тайный любовник

После скандального разрыва с мужем Виктория Дайнеко спрятала личную жизнь от любопытных глаз. Несколько лет певица хранила свои амурные дела в тайне, лишь изредка раззадоривая поклонников загадочными намеками на новые отношения и свадьбу. К счастью, период таинственности остался позади. Недавно Виктория вывела в свет неизвестного молодого человека, которого многие приняли за ее тайного любовника.

Певица посетила премьеру мультфильма “Суворов. Великое путешествие” вместе с новым спутником. Дайнеко нежно держала поклонника за руку, но предпочла сохранить его имя в секрете. Остается только надеяться, что звезда наконец нашла своего единственного.