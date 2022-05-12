 

Спрос на дешевую “загородку” вырос на 30%

12.05.2022, 7:12, Разное
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В январе-апреле текущего года спрос на самые доступные земельные участки и дома увеличился на 25-30% в годовом выражении. Причина кроется в стремлении граждан сохранить средства в условиях экономической неопределенности. Те, кому не хватает денег на квартиру, обращают свое внимание на загородный сегмент, где стоимость «квадрата» иногда вдвое ниже.

Наибольшей популярностью пользуются самые дешевые лоты – участки под ИЖС и земли СНТ. Востребованы дома, построенные несколько лет назад, так как рядом с ними уже появилась вся необходимая инфраструктура. Также в этом году покупатели стали проявлять интерес к домам с участками, где можно разводить живность или разбить огород.

Скупка самых доступных объектов неизбежно приведет к росту средних цен. Часть домов и участков, приобретенных с инвестиционными целями, в обозримом будущем поступит в продажу, но уже с наценкой в 10-15%.

По оценке аналитиков, граждане все еще располагают значительным объемом наличных денег, превышающим совокупную стоимость реализуемой «загородки». Поэтому высокий спрос в сегменте сохранится, не только подняв цены, но и создав дефицит предложения.



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