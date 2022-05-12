 

Мнение: Россия ввела санкции против европейских компаний

12.05.2022, 6:53, Разное
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Россия ввела санкции против европейских компаний

Правительство РФ утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные санкции. Соответствующее постановление кабмина опубликовано в среду на официальном портале правовой информации. В список вошла 31 организация из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. Среди них в том числе бывшие европейские дочки "Газпрома", трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

Как следует из документа, с такими компаниями теперь нельзя будет совершать ряд операций. В частности, российские органы власти, юрлица и граждане не смогут заключать сделки с ними и находящимися под их контролем организациями, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам, проводить финансовые операции в их пользу. Речь идет в том числе о заключенных внешнеторговых контрактах. Эти запреты были установлены ранее указом президента РФ Владимира Путина.

Кабмин своим постановлением также определил дополнительные критерии операций, которые запрещено совершать с компаниями из санкционного списка РФ. В их числе – сделки, заключаемые в пользу данных лиц, либо предусматривающие совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием или в пользу таких компаний, либо предполагающие заход в порты РФ судов, принадлежащих или зафрахтованных подсанкционными лицами, в их интересе или по их поручению.

Как уточняется в документе, "предусмотренные настоящим постановлением запреты осуществляются при наличии у лиц, осуществляющих реализацию специальных экономических мер, информации о том, что действие совершается в пользу лиц, находящихся под санкциями".

Кроме того, Минфин РФ назначен ответственным за направление в кабмин предложений о внесении изменений в перечень, а также о предоставлении временных разрешений на проведение отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Подсанкционные компании

В частности, в российском санкционном списке – компании Gazprom Germania GmbH, Gazprom Schweiz AG, Gazprom Marketing & Trading USA Inc, Vemex, Wingas, EuRoPol GAZ. Группа "Газпром" 31 марта 2022 года прекратила участие в германской компании Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах, в числе которых Gazprom Marketing & Trading Ltd. Холдингу больше не принадлежит зарегистрированное в Санкт-Петербурге дочернее предприятие "Газпром экспорт бизнес-сервисы", которое, в свою очередь, является единственным учредителем Gazprom Germania GmbH. В российском холдинге заявляли, что эти компании должны прекратить использование товарных знаков "Газпрома".

Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ отдало Gazprom Germania GmbH под попечительское управление Федерального сетевого агентства до 30 сентября.

Gazprom Germania – интернациональная группа компаний, которая через дочернюю организацию Gazprom Marketing & Trading занимается торговлей природным газом на спотовых рынках Великобритании, а также сбытом сжиженного природного газа в Юго-Восточной Азии, через "дочку" Gazprom Schweiz AG – ведет торговлю природным газом в странах Средней Азии и бывшего Советского Союза, а также в Австрии, Италии и Сербии. Торговля и сбыт природного газа в Германии осуществляются главным образом через компанию Wingas, а в Чехии и Словакии – через Vemex Gazprom Germania.

Также Gazprom Germania является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ, в частности, в кооперации с Wingas в населенных пунктах Йемгум и Реден, а также разрабатывались несколько проектов в Сербии, Австрии и Чехии.

Предприятие EuRoPol GAZ – это совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG, которое владеет польским участком газопровода "Ямал – Европа".

(с) ТАСС

PS. И еще.

1. Поставки газа в Европу через украинскую ГТС сократились на 3, так как Украина перекрыла подачу из-за "форс-мажора".
2. ЕС так и не смог ввести эмбарго на российскую нефть. Обсуждение условий продолжается.

Источник: Colonel Cassad



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