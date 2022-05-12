Серые инопланетяне произошли от похищенных людей

В популярной культуре так называемые серые инопланетяне (англ. Grey aliens или серые) часто изображаются как жуткие двойники людей, и профессор Дэвид Джейкобс утверждает, что одна физиологическая особенность может доказать, что все они произошли от похищенных людей.

Профессор, который изучал инопланетную жизнь, предложил свою необычную теорию, утверждая, что серые были созданы с использованием человеческой ДНК, полученной от похищенных людей.

Несмотря на их популяризацию в таких фильмах, никаких научных доказательств существования серых инопланетян никогда не предлагалось.

Тем не менее, профессор истории в Университете Темпл профессор Дэвид Джейкобс, специализирующийся на уфологии, постоянно утверждал, что инопланетяне ходят по Земле и якобы готовят «полное вторжение».

И теперь, выступая на шоу Ричарда Долана, профессор выдвинул свою теорию о том, как появились серые, предполагая, что они, возможно, были созданы в результате опытов на похищенных людях.

«Когда люди говорят, что их похитили, то они почти всегда говорят о серых инопланетянах», – уточняет он, прежде чем изложить свою теорию. «Когда нас похищали, они использовали часть нас для создания серых инопланетян».

«Причина, по которой я говорю, что у серых инопланетян может быть человеческая ДНК, заключается в том, что у серых инопланетян два огромных черных глаза. У них есть два отверстия по для ушей. Это важно, так как вы не можете нормально существовать, не имея возможности слышать все вокруг».

Дэвид также признал, что серые часто характеризуются наличием двух отверстий для носа, как и люди. Но он утверждал, что аномалия заключалась в том, что у серых есть щель для рта, что, по его мнению, бессмысленно.

«Вопрос в том, почему у них есть щель для рта? Они не дышат, нет никаких доказательств того, что они дышат, и они очень близко подходят к людям, иногда даже касаясь лбами», – продолжил он.

«Я спрашивал очевидцев: «Вы чувствуете их дыхание на своем лице?» Ответ всегда нет. У них нет легких, у них очень тонкие маленькие тела, нет расширяющихся и сжимающихся легких».

«Они не разговаривают, но общаются телепатически. Они не едят обычным способом, как мы. Так почему же там щель для рта? Дело в том, что в этих серых, вероятно, есть человеческая ДНК… что и позволило им стать таковыми».