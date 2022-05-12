 

СБУ подорвали цистерну с селитрой для обвинения РФ в химатаке, утверждают в России. В Украине говорят – цистерна взорвалась в результате российского обстрела

12.05.2022, 6:40, Новости дня
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Сотрудники Службы безопасности Украины и националисты подорвали в Харьковской области, предположительно, цистерну с аммиачной селитрой с целью обвинить Вооруженные силы РФ в применении химического оружия, заявили в Минобороны.

«Сегодня около 14.00 в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области с целью обвинения российской армии в применении химического оружия Службой безопасности Украины и националистами осуществлен подрыв цистерны с удобрениями, предположительно аммиачной селитрой, в результате которого образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось. Пострадавших в результате данной провокации среди военнослужащих и местного населения нет», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В результате данной провокации военнослужащие и местные жители не пострадали.

Ранее начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Славянске неонацисты заминировали железнодорожный и автомобильный мосты, планируют их взорвать и обвинить в этом российские силы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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