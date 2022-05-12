 

ЦБ спрогнозировал срок адаптации российской экономики к санкциям

12.05.2022, 6:40, Новости дня
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Кризис 2022 года – один из самых серьезных вызовов для РФ начиная с 1990-х годов, при этом уже к середине 2023 года экономика РФ пройдет большую часть пути адаптации, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

«К концу прогнозного горизонта экономика перейдет к новому равновесию. Кризис 2022 г. – один из самых существенных вызовов, стоящих перед российской экономикой с 1990-х годов. Меры, принимаемые правительством Российской Федерации и Банком России, будут поддерживать структурную трансформацию экономики, переход к новым равновесным трендам», – приводит текст документа РИА «Новости».

Так, значительное сокращение внешней торговли, а также возможностей для наращивания экспорта приведет к тому, что в новом равновесии доля экспорта в экономике будет ниже, чем средние исторические значения. «Выпуск будет в большей степени сконцентрирован на производстве для внутреннего рынка», – считают в ЦБ.

«По оценке Банка России, экономика пройдет большую часть пути адаптации уже к середине 2023 года – сформируются новые экономические связи и рынки сбыта, появятся заделы для локализации производств», – отмечается в документе.

При этом, в регуляторе ожидают, что темп прироста ВВП по итогам 2023 года может сложиться в диапазоне (-3)–0%. В четвертом квартале 2023 года годовой прирост выпуска может составить 4,0–5,5%, темп прироста потребления домохозяйств в годовом выражении может достичь 4,5–6,0%, а темп прироста валового накопления основного капитала – диапазона 10–12%.

«В 2024 г. новое равновесие будет обретать устойчивые контуры, восстановительный прирост ВВП по итогам года составит 2,5–3,5%. В дальнейшем рост может ускориться, если новое равновесие будет базироваться на устойчивых фундаментальных факторах, которые предполагают увеличение совокупной факторной производительности за счет приобретения новых знаний, адаптации и развития технологий, появления инновационных решений, развития человеческого капитала», – заключили в ЦБ.

Ранее в Британии отметили высокую устойчивость экономики РФ к санкциям. В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала сроки наибольшего спада экономики России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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