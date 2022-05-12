 

В одном из аэропортов Китая загорелся самолет с пассажирами

12.05.2022, 6:40, Новости дня
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Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и загорелся в международном аэропорту «Цзянбэй» города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, информирует Синьхуа.

Инцидент произошел примерно в 8.00 (3.00 мск). Уточняется, что на борту находились 113 пассажиров и девять членов экипажа. Пострадали 40 человек, их доставили в больницу. Сведений о погибших не поступало, а причины аварии пока не установлены, передает РИА «Новости».

Центральное телевидение Китая сообщает, что огонь уже удалось потушить, ВПП, на которой произошел инцидент, закрыта, с нее не взлетают и на нее не садятся самолеты. Рейсы, конечным пунктом которых был Чунцин, частично переведены в международный аэропорт «Шуанлю» города Чэнду провинции Сычуань.

В этом году это уже второе крупное авиационное происшествие в Китае. Boeing, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. На борту находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа, все они признаны погибшими. Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. Специалисты продолжают исследовать обнаруженные «черные ящики».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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