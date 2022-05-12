 

«Укрепить оборону Европы для будущих поколений» — Лондон договорился с Финляндией и Швецией о сотрудничестве в области безопасности

12.05.2022, 6:08, Разное
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Великобритания в преддверии ожидаемого вступления Швеции и Финляндии в НАТО заключила с обеими странами оборонные соглашения, пишет The Times. По информации издания, договорённости предусматривают более активный обмен разведданными, а также возможное наращивание британского военного присутствия в этих странах.


AP

Премьер министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Швецию и Финляндию в среду подписал с этими странами соглашения о сотрудничестве в области безопасности, пообещав усилить британское военное присутствие в регионе, пишет The Times. 

Комментируя новые договорённости, находясь в Швеции в среду утром, Джонсон подчеркнул, что они помогут «укрепить оборону Европы для будущих поколений» и отверг предположения о том, что соглашения представляет собой лишь временную меру, необходимую для обеспечения безопасности Стокгольма и Хельсинки до тех пор, пока они не вступят в НАТО и не окажутся под защитой альянса, говорится в материале британского издания. Как напоминает обозреватель The Times, ожидается, что обе страны, которые долгие годы придерживались политики неприсоединения, подадут документы на присоединение к НАТО уже в ближайшее время. 

По информации The Times, соглашения предполагают расширенный обмен разведданными между участниками. Кроме того, в рамках договорённостей Лондон предложит развёртывание дополнительных сил и средств британских наземных, военно-морских и военно-воздушных сил в Финляндии и Швеции, пишет газета. «Но важнее всего то, что такие договорённости закрепляют те ценности, которыми дорожат и Швеция, и Соединённое Королевство — и которые мы будем защищать, не раздумывая», — приводит издание слова Джонсона. 

Как отмечает журналист The Times, перспектива присоединения Стокгольма и Хельсинки к НАТО вызвала «гневную» реакцию со стороны Москвы, которая начала «грозить ядерной эскалацией и наращиванием собственных сил». Тем не менее, Джонсон по итогам переговоров в Стокгольме заявил, что Великобритания будет «упрямо и бескомпромиссно» поддерживать страны перед лицом «российской агрессии» и назвал президента РФ Владимира Путина «тираном XXI века». По данным The Times, соцопросы свидетельствуют, что число сторонников вступления в альянс в обеих странах в последнее время резко выросло: на данный момент за него выступают более двух третей финнов и более половины шведов. 

После начала российской спецоперации на Украине Великобритания стала наращивать военную активность на севере Европы — в частности, она вдвое увеличила свой контингент в Эстонии, доведя его численность до 1650 человек, а британские фрегаты «Нортумберленд» и «Ричмонд» начали патрулировать Балтийское море, пишет The Times. Кроме того, в Финляндию на прошлой неделе впервые прибыли британские танки «Челленджер 2», задействованные в совместных учениях «Стрела», в которых принимали участие 120 военнослужащих бронетанкового полка «королевских гусар». 



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