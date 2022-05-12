Мнение: Коротко по Украине. 11.05.2022

Коротко по Украине. 11.05.2022

1. Мариуполь.

Продолжается неспешный штурм «Азовстали». Потеряв терриконы, противник продолжает удерживать ключевые постройки на территории комбината, которые подвергаются сильным ударам авиации и артиллерии, что приводит к росту потерь.

2. Запорожье.

На линии Каменское—Орехов—Гуляйполе без изменений. Также нет существенного продвижения и на линии Гуляйполе—Великая Новоселовка.

3. Угледар.

На линии Новомихайловка—Угледар—Великая Новоселовка без изменений. Отмечаются тяжелые бои в районе Новомихайловки.

4. Марьинка.

Существенного продвижения в поселке нет. Бои как и раньше идут в районе террикона.

5. Авдеевка.

Продолжаются бои у трассы Авдеевка—Константиновка. Сообщается о подрыве ВСУ дамбы, чтобы затруднить продвижение наступающих войск. Идут также бои у Новобахмутовки и в районе Троицкого.

6. ЛНР.

После взятия Попасной идет прощупывание обороны противника в направлении на Артемовск. Также продолжаются бои в районе Тошковки и Воеводовки. Противника продолжают оттеснять от Рубежного. Также идут тяжелые бои в районе Белогоровки, где возникла угроза коммуникациям северодонецкой группировки ВСУ. Обе стороны тут несут серьезные потери. Тем не менее риски окружения части Донбасской группировки ВСУ нарастают.

7. Изюм.

Продолжаются тяжелые бои в районе Курульки и Пашково, а также у Великой Камышевахи. Под Ямполем противник понес тяжелые потери и был вынужден отойти. Войска приближаются к Красному Лиману с северо-запада. Командование ВСУ спешно перебрасывает сюда резервы, чтобы подпереть прогибающийся фронт.

8. Харьков.

Противник продолжает атаки в направлении на Липцы и Казачью Лопань, намереваясь оттеснить российские войска дальше от Харькова. Также идет продвижение от Старого Салтова в направление на Терновую, в районе которого идут бои. Очевидно, что на Харьковском направлении требуется усиление группировки. Приближение ВСУ к границам увеличивает угрозу обстрелов населенных пунктов на территории РФ, подавить которые без контроля севера Харьковской области будет проблематично.

9. Николаев.

Без существенных изменений как на Николаевском, так и на Никопольском направлении. Бои носят позиционный характер.

10. Одесса.

Без существенных изменений. Противник прекратил попытки высадить десант на остров Змеиный, понеся серьезные потери. По информации некоторых источников, среди погибших на Змеином были иностранные военные советники. Планы взять Змеиный к 9 мая не удались.

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