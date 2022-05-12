 

В Минобороны заявили о планах ВСУ взорвать мост через Днепр при наступлении ВС РФ и ДНР

12.05.2022, 5:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ВСУ заминировали Кайдакский мост через Днепр и планируют обвинить в его подрыве наступающие подразделения Вооруженных сил РФ и формирования ДНР, бойцы теробороны взимают плату за проезд по мосту, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся оперативной информации, на выезде из города Днепра через мост Кайдакский боевики батальонов территориальной обороны осуществляют пропуск гражданских лиц в направлении Донецкой народной республики и Харьковской области только за фиксированную плату, требуя неподъемные для большинства простых людей денежные средства в размере 200 долларов США с человека», – приводится сообщение ведомства в Telegram-канале.

По словам Мизинцева, достоверно установлено, что этот мост заминирован и в случае подхода российских подразделений и формирований ДНР будет взорван. «Впоследствии, по уже отработанному сценарию, украинская сторона планирует цинично обвинить Вооруженные силы РФ в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры», – отметил генерал.

Ранее начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Славянске неонацисты заминировали железнодорожный и автомобильный мосты, планируют их взорвать и обвинить в этом российские силы. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Панин высмеял Нурмагомедова и Макгрегора

08.06 / CNN опубликовал записи разговоров Джулиани и Ермака, в Украину прибыла новая партия вакцины от Pfizer. Главное за день

02.08 / В Минэкономики считают, что повышение тарифов на грузоперевозки “Укрзалізниці” приведет к подорожанию работ и услуг – СМИ

06.10 / В Харькове 6 октября состоится прощание с погибшими при крушении Ан-26Ш

31.10 / На эротическом балу в честь Хеллоуина в США застрелили двух человек

14.02 / США предоставят Украине макрофинансовую помощь – Кулеба

30.07 / В доме и.о главы Дербентского района Дагестана начались обыски

18.08 / Правозащитники уличили алгоритм Facebook в отрицании холокоста

03.04 / Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

19.03 / В Гидрометцентре объяснили скачок запыленности воздуха в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика