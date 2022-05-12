В Минобороны заявили о планах ВСУ взорвать мост через Днепр при наступлении ВС РФ и ДНР

ВСУ заминировали Кайдакский мост через Днепр и планируют обвинить в его подрыве наступающие подразделения Вооруженных сил РФ и формирования ДНР, бойцы теробороны взимают плату за проезд по мосту, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся оперативной информации, на выезде из города Днепра через мост Кайдакский боевики батальонов территориальной обороны осуществляют пропуск гражданских лиц в направлении Донецкой народной республики и Харьковской области только за фиксированную плату, требуя неподъемные для большинства простых людей денежные средства в размере 200 долларов США с человека», – приводится сообщение ведомства в Telegram-канале.

По словам Мизинцева, достоверно установлено, что этот мост заминирован и в случае подхода российских подразделений и формирований ДНР будет взорван. «Впоследствии, по уже отработанному сценарию, украинская сторона планирует цинично обвинить Вооруженные силы РФ в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры», – отметил генерал.

Ранее начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Славянске неонацисты заминировали железнодорожный и автомобильный мосты, планируют их взорвать и обвинить в этом российские силы.

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