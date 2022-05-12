 

Аналитик предупредил о возможности нового валютного шторма

12.05.2022, 5:15, Новости дня
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Неопределенность на мировом валютном рынке усиливается из-за инфляции, геополитической нестабильности и неизвестности будущих решений со стороны Федрезерва, рассказал начальник отдела аналитики и взаимодействия с инвесторами банка «Ренессанс Кредит» Павел Журавлев.

«Одной из причин роста волатильности на рынке FOREX может являться относительная невнятность действий монетарных властей США и еврозоны на фоне роста инфляции. По состоянию на конец апреля рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении составил 8.5% в США и 7.5% в еврозоне», – рассказал эксперт ПРАЙМ.

Решение монетарных властей США повысить учетную ставку на 0.25 процентного пункта и планы ее дальнейшего повышения не очевидны, если на рынке начнется серьезная коррекция и замедление экономики, считает Журавлев.

ЕЦБ пока сохраняет ставки, однако у инвесторов нет единого взгляда на его политику в будущем. На фоне сохраняющейся геополитической нестабильности продолжается рост цен на углеводороды и ускорение инфляции. Все это усиливает риски нового витка валютной нестабильности, уверен аналитик.

В апреле американцев предупредили о влиянии санкций против РФ на инфляцию в США. 13 апреля президент США Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру», а также допустила возможность рецессии в Европе.

Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента РФ Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.

В марте глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. Ранее американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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