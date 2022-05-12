 

Конгресс США решил помешать работе РФ в международных организациях

12.05.2022, 5:15, Новости дня
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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, согласно которому американские чиновники должны препятствовать участию российских должностных лиц в мероприятиях, касающихся работы ряда международных организаций.

Законопроект поддержали 416 конгрессменов, двое высказались против. Он рассматривался наряду с пакетом других антироссийских законопроектов, предусматривающих применение различных санкций в отношении Москвы за проведение специальной операции на Украине, передает ТАСС.

Конгрессмены выступают за то, чтобы власти США «добивались в максимально возможной степени исключения должностных лиц РФ из участия во встречах, заседаниях и других мероприятиях» ряда организаций. В их числе Группа двадцати, Базельский комитет по банковскому надзору, Банк международных расчетов, Совет по финансовой стабильности, Международная ассоциация страховых надзоров, Международная организация комиссий по ценным бумагам. Согласно инициативе, американские официальные лица должны «предпринять все необходимые шаги» для ее реализации. Какие именно, не уточняется.

Инициатива предполагает, что принять соответствующие меры обяжут американского министра финансов, руководство Федеральной резервной системы США, а также Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам.

Законопроект еще предстоит рассмотреть в Сенате Конгресса США. В случае одобрения обеими палатами инициатива поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

Действие инициативы, отмечается в тексте, прекратится через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что власти РФ «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Кроме того, законопроект предоставляет американскому лидеру право отменить любые его положения, если он подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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