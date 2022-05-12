Вести выяснили, хватит ли угля и газа Украине на отопительный сезон

Снижение уровня добычи газа и сокращение поставок угля для ТЭЦ и ТЭС на Украине ставят под угрозу следующий отопительный сезон, подготовку к которому обычно начинают весной. Как пишут «Вести», эксперты считают, что в результате падения экономики и остановки крупных предприятий потребление газа в промышленности уменьшилось, однако с углём в стране всё не так просто. Основная проблема заключается в том, что население фактически перестало платить за коммунальные услуги.



AP

Из-за боевых действий на Украине упал уровень добычи газа и снизились поставки угля для ТЭЦ и ТЭС, что ставит под угрозу следующий отопительный сезон, подготовку к которому обычно начинают весной. С одной стороны, Украина существенно сократила потребление газа за счёт остановки или разрушения ряда промышленных предприятий. С другой — порты, через которые завозился уголь, заблокированы. «Вести» выясняли возможные сценарии развития ситуации в коммунальной сфере.

Как пишет издание, традиционно в это время года страна начинала закупать газ и закачивала его в хранилища. На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил: в настоящее время в хранилищах Украины находится 9 миллиардов кубометров газа. При этом надо понимать, что в результате падения экономики и остановки работы крупных химических и сталелитейных предприятий потребление газа в промышленности уменьшилось. Поэтому газа Украине пока хватает.

«Сейчас уровень добычи газа упал из-за военных действий в восточных и южных областях, но незначительно — на 3,7 процента за месяц. В принципе, нам достаточно своей добычи, чтобы обеспечить потребности населения», — заявил Шмыгаль.

Как отмечают эксперты, сегодня правительству не до газа, так как идут активные боевые действия, на которые направлены все силы и средства. И, в принципе, страна может обойтись газом собственной добычи.

«Думаю, удастся ещё закачать 13-14 миллиардов кубов газа — и больше не поместится. Такого объёма нам хватало и раньше. Сокращение работы предприятий и отсутствие населения дают о себе знать. И на временно оккупированные территории мы не будем поставлять газ, как когда-то было с Донбассом: на неподконтрольные Украине территории газ не поступал. Главное, чтобы осталась та же цена, ведь платёжеспособность населения будет на низком уровне», — отмечает экономический эксперт Юрий Корольчук.

А вот с углём для ТЭЦ всё непросто, считает эксперт. Уголь всегда везли по морю. Сегодня с этим возникли проблемы. Нужно искать другие пути: остаётся одна железная дорога, но и она под постоянными обстрелами. С другой стороны, с начала марта на 40% сократилось потребление электроэнергии в стране, что позволило сэкономить в том числе уголь.

«В принципе, даже с возникшими проблемами можно выйти на условный ноль, так как потребление света и газа сократилось. Некоторые люди выехали за границу. Часть домохозяйств разрушена, и им не оказывают услуги. Или же идут активные боевые действия», — говорит Корольчук.

Согласно данным Министерства энергетики Украины, по состоянию на 9 мая в стране остаются обесточенными около 811 населенных пунктов (это более 723 тыс. потребителей), без газоснабжения — свыше 215 тыс. абонентов.

Самая сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Киевской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях. В министерстве отмечают: в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или же невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.

По мнению эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, сегодня вообще сложно понять, сколько и чего стране понадобится в ближайшее время, не говоря о предстоящем отопительном сезоне. Всё из-за боевых действий, так как вообще непонятно, как отопительный сезон начнётся в Мариуполе или же когда будут восстановлены коммуникации в Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях, однако время есть.

«Одно хорошо — цена на газ до апреля следующего года постановлением правительства зафиксирована на уровне 6,99 гривны за куб. Украина добывает порядка 20 миллиардов кубов газа, и основные месторождения находятся на Центральной и Западной Украине. Для обеспечения населения нужно 14-15 миллиардов кубов. Всё остальное потребляла промышленность, много — металлургия. Однако у нас уже минус 30 процентов металлургических мощностей. Но мы не знаем, кто потом будет потреблять газ и когда всё закончится. Увы, только украинская критическая инфраструктура пострадала более чем на 100 миллиардов долларов. Враг продолжает бить по ТЭЦ, мостам, железной дороге и предприятиям», — говорит Олег Пендзин.

«Сегодня сложно делать прогноз даже потому, что закрыты данные по добыче газа, по закупкам и остаткам угля. Министр энергетики считает, что вопрос с электроэнергией можно решить за счёт атомной генерации, но как быть с Запорожской АЭС, которая сейчас подконтрольна российским вооружённым силам. По сути, остается Южно-Украинская, Ровенская и Хмельницкая АЭС. Сложно, но можно выйти в ноль. Проблема в том, что блоки нельзя нагружать до бесконечности. То есть у нас может получиться уменьшение нагрузки на ТЭС и увеличение нагрузки на АЭС», — подчеркивает Юрий Корольчук.

Но главное — все эксперты отмечают, что основная проблема в том, что население фактически перестало платить за коммунальные услуги, а это негативно сказывается и на работе коомунальных предприятий, и на поставке услуг.