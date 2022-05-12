NTD – Санкт-Петербург готовится к 350-летию Петра I

Художники со всей РФ прибывают на юбилейные торжества в честь 350-летия первого российского императора Петра I. Как передаёт NTD, участники проекта «Русская Атлантида» представят свои работы в культурном центре «Святодуховский» на территории Александро-Невской лавры. Всего в Петербурге проведут более 200 мероприятий в честь юбилея Петра Великого. 9 июня, в день его рождения, пройдут главные празднества.

У каждого художника — свой образ Петра Великого. Василий Кукса приехал с Алтая на юбилейные торжества в честь дня рождения первого российского императора — его 350-летия. Российского царя считали одним из самых заметных и влиятельных деятелей своего времени. Его реформы коснулись не только политики и экономики, но также искусства.

ВАСИЛИЙ КУКСА, художник из Барнаула: У меня в голове не укладывается: как это можно было сделать за такой короткий промежуток времени, можно сказать, в рамках жизни одного человека? Для вселенной это мизер какой-то, а вот он успел!

Здесь, на Заячьем острове, 27 мая 1703 Пётр I основал Санкт-Петербург, заложив фундамент Петропавловской крепости. Её архитектурный комплекс вдохновляет и современных художников.

ОЛЬГА ПЕТРОВА, художник из Москвы: По всему этому я вижу значимость личности Петра в истории, и в Петербурге, естественно, каждый уголочек просто пропитан им.

Санкт-Петербург — первый город России, построенный по европейским канонам. От разработки плана до его воплощения — все работы возглавлял царь. Ныне архитектура города Петра вдохновляет и художника в девятом поколении Татьяну Бруни. Её прапрадед расписывал фрески ещё одного символа города — Исаакиевского собора.

ТАТЬЯНА БРУНИ, художник из Москвы: Даже вот сейчас мы видим Петропавловский собор. Эта архитектура удивительная, изысканная. Вокруг нас в Петербурге окружают изумительные дома, которыми хочется любоваться и это всё запечатлевать на своих холстах.

Петру I требовалась столица на морском побережье, цитата, «чтобы гости из других стран могли приплывать к царю по морю, а не преодолевать опасную дорогу до Москвы».

ЛИНА КОВАЛЕНКО, художник из Новороссийска: Я хочу сказать благодарность Петру I, что он создал такой великий город совместно с зарубежными мастерами. Всё прекрасно: мостики, кораблики. Вот эти вот все здания. Мне повезло! Я хожу по городу, влюбляюсь и пишу!

Художники — участники проекта «Русская Атлантида» — представят свои работы в культурном центре «Святодуховский» на территории Александро-Невской лавры. В Петербурге проведут более 200 мероприятий в честь юбилея Петра Великого. 9 июня, в день его рождения, пройдут главные празднества.

Дата выхода в эфир 10 мая 2022 года.