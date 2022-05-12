 

Застройщики отказываются от новых строек

12.05.2022, 4:28, Разное
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Девелопер ФСК не смог приобрести участок площадью 14 га на Иловайской улице в ЮВАО, на котором собирался возвести около полумиллиона «квадратов» жилья.

Компания Владимира Воронина не смогла получить кредит для выкупа площадки, так как банк посчитал данный проект рискованным. Собственник площадки, структура «Альфа-групп», вынужден опять выставить площадку на продажу.

Из-за экономической неопределенности и удорожания себестоимости строительства и девелоперы, и кредитные организации ставят новые проекты на паузу. По оценке аналитика консалтинговой компании ILM Андрея Лукашева, сорванными оказались все сделки о покупке площадок, договоренности по которым участники достигли до середины февраля. Также заморожен ряд сделок с участками под апартаменты, так как на такие проекты не распространяется льготная ипотека.

По итогам прошлого года на инвестиции в участки под жилищное строительство пришлось более 50% от всех вложений в российскую недвижимость, или 215 млрд рублей. Однако в 2022 году объем таких сделок существенно сократится – не менее чем на треть. И прежних рекордных показателей рынок уже вряд ли достигнет.



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