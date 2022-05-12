Мнение: СТРИМ №9. О равнодушии к потерям
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Провел во вторник очередной стрим – опять на 4 часа.
Тайм-коды СТРИМА №9.
0:30 про книгу «Страна утраченной эмпатии»
1:55 об отношении российского общества к потерям
3:25 всё ли зло от национализма
5:55 самый жесткий национализм – на Украине
6:48 останется ли праздник 9 мая; останется ли сама РФ
11:00 Национализм возрождается в ЕС в связи с кризисом
13:10 Украина – драйвер распада СССР
16:30 Каков современный «массовый человек»
17:55 О ДНР/ЛНР
19:30 О мобилизации: а что, если мобилизуют НАС?
21:15 Как в норме обеспечивается безопасность гражданина (и почему это не работает в РФ)
24:00 Разочарование в Западе – после ковида
24:35 О журналистке Анастасии Мироновой
26:40 Можно ли говорить о «победе над Украиной»
27:45 Что получит Россия, присоединив Донбасс? (спойлер – огромный геморрой)
33:00 Очень сдержанное празднование 9 мая – почему?
34:20 Равнодушие к потерям – следствие тотальной нехватки эмпатии. «Оплаченная смерть»
41:00 Нет скорби по погибшим
46:15 Что такое человек без эмпатии (психология)
49:45 Верит ли народ, что Путин займет всю Украину
52:00 Психология не бойца, а палача. Точка зрения Максима Горького на русский народ
54:20 Война на Украине как составная часть «зеленой повестки». Идеи Бжезинского
59:00 Как соединить Украину и Россию (шуточный план)
1:00:00 «Поколение молчалиных»: о российской молодежи
1:05:35 Про отставку пяти губернаторов. Возражение пропагандисту Галковскому
1:10:00 Грядет ли отмена выборов. Осуществит ли Путин свою мечту
1:13:00 Почему народ не любит умников
1:14:25 О Прибалтике
1:16:40 Почему глупо бежать от мобилизации в отдаленные районы
1:18:00 Как Путин станет проводить мобилизацию (спойлер – по советскому образцу)
1:21:20 Путин и ядерная война
1:24:30 Белорусская мобилизация
1:25:30 О моральном состоянии Запада
1:27:55 Что будет, если Россия сдаст назад и уйдет? Как отреагирует Украина?
1:31:05 Почему в РФ сохраняется воинственное настроение
1:33:00 Советы от Никколо Маккиавелли для РФ и Украины
1:35:40 О ковиде и короткой памяти
1:37:00 Рассказ автора: что я делал в Крыму в феврале-марте 2014 года. История крымского референдума глазами очевидца
1:48:20 Крымских татар уговаривал Кадыров
1:51:20 Отношение к русской партии (шахматы)
1:52:20 Сегодняшние методы манипуляции толпой (психология)
1:56:10 Мир как Большая Деревня, автор как Вольный Стрелок
1:58:20 Как сумеречный Байден переживает за Путина. Цель Запада в этой войне
2:00:45 Как Макрон разочаровывает Украину: вступление в ЕС откладывается
2:08:20 почему матери погибших на Украине говорят патриотические речи; «Мать» Горького
2:12:05 Эмпатия после войны: причины отношения к инвалидам после ВОВ
2:14:50 Почему в России некому мстить. Централизация – как причина того, что никто ни за что не отвечает
2:19:00 Зачем вообще нужны выборы губернаторов
2:24:00 «Мы вас туда не посылали». Есть ли параллели с войной США во Вьетнаме
2:28:00 «Убивать за деньги». На чем построен психотип воина (экзистенциальная психология)
2:31:25 О Шульман
2:35:10 О повышении рождаемости (и надо ли его добиваться любыми способами)
2:39:10 Как нам принять Новую Реальность («после Путина»)
2:40:00 О биографии Путина
2:43:30 Почему в России так и не возникло своего производства
2:47:30 Олигархи разочаровались в России. И давно
2:53:00 Ощущения от парада. Путин – как шахматист в безнадежной позиции
2:56:30 «Перепутал знак». Самая дикая ошибка Путина
3:01:30 Сколько в РФ адекватных
3:04:05 «О ничейной смерти шахмат»
3:07:30 Надо ли любить народ – проблемы интеллигентской эмиграции
3:13:25 Что творит Лукашенко и чего он добивается
3:16:00 Россия и Индия – сравнительная экономика. Насколько важен климат?
3:18:35 Кто больше виноват – мы или Путин
3:23:25 Безусловный Базовый Доход (ББД). За и против. Почему мне не нравится эта идея
3:26:35 О пищевой промышленности
3:28:00 О политиках через «Черное зеркало»
3:30:20 Будет ли роботизация
3:32:00 О российской бюрократии как могиле всего
3:34:40 Помирятся ли когда-нибудь русские и украинцы (спойлер – да)
3:35:30 Что такое нация – по-простому. Кто такие украинцы
3:39:00 Почему бессмысленно истреблять украинцев (как требует, в частности, Гиркин)
3:40:40 Еще о ББД
3:42:40 Несмываемый позор нашего народа в истории (смерть Сталина в своей постели)
3:44:00 Определение русского
3:46:00 Смысл удушающей российской системы отчетности
3:48:15 Сколько чаю я выпиваю за день
3:40:50 Будет ли большая резня
3:51:20 О профессии учителя. Что нам делать с российским образованием
3:54:00 Что нам не рассказывали о поляках. Поляки и русский язык в 19 веке
3:56:00 Почему в РФ несменяемость власти
3:57:05 Совки – основа всех постсоветских наций
Следующий СТРИМ – в пятницу!!
Источник: Размышления вольного социолога
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