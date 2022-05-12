Мнение: СТРИМ №9. О равнодушии к потерям

Провел во вторник очередной стрим – опять на 4 часа.

Тайм-коды СТРИМА №9.

0:30 про книгу «Страна утраченной эмпатии»

1:55 об отношении российского общества к потерям

3:25 всё ли зло от национализма

5:55 самый жесткий национализм – на Украине

6:48 останется ли праздник 9 мая; останется ли сама РФ

11:00 Национализм возрождается в ЕС в связи с кризисом

13:10 Украина – драйвер распада СССР

16:30 Каков современный «массовый человек»

17:55 О ДНР/ЛНР

19:30 О мобилизации: а что, если мобилизуют НАС?

21:15 Как в норме обеспечивается безопасность гражданина (и почему это не работает в РФ)

24:00 Разочарование в Западе – после ковида

24:35 О журналистке Анастасии Мироновой

26:40 Можно ли говорить о «победе над Украиной»

27:45 Что получит Россия, присоединив Донбасс? (спойлер – огромный геморрой)

33:00 Очень сдержанное празднование 9 мая – почему?

34:20 Равнодушие к потерям – следствие тотальной нехватки эмпатии. «Оплаченная смерть»

41:00 Нет скорби по погибшим

46:15 Что такое человек без эмпатии (психология)

49:45 Верит ли народ, что Путин займет всю Украину

52:00 Психология не бойца, а палача. Точка зрения Максима Горького на русский народ

54:20 Война на Украине как составная часть «зеленой повестки». Идеи Бжезинского

59:00 Как соединить Украину и Россию (шуточный план)

1:00:00 «Поколение молчалиных»: о российской молодежи

1:05:35 Про отставку пяти губернаторов. Возражение пропагандисту Галковскому

1:10:00 Грядет ли отмена выборов. Осуществит ли Путин свою мечту

1:13:00 Почему народ не любит умников

1:14:25 О Прибалтике

1:16:40 Почему глупо бежать от мобилизации в отдаленные районы

1:18:00 Как Путин станет проводить мобилизацию (спойлер – по советскому образцу)

1:21:20 Путин и ядерная война

1:24:30 Белорусская мобилизация

1:25:30 О моральном состоянии Запада

1:27:55 Что будет, если Россия сдаст назад и уйдет? Как отреагирует Украина?

1:31:05 Почему в РФ сохраняется воинственное настроение

1:33:00 Советы от Никколо Маккиавелли для РФ и Украины

1:35:40 О ковиде и короткой памяти

1:37:00 Рассказ автора: что я делал в Крыму в феврале-марте 2014 года. История крымского референдума глазами очевидца

1:48:20 Крымских татар уговаривал Кадыров

1:51:20 Отношение к русской партии (шахматы)

1:52:20 Сегодняшние методы манипуляции толпой (психология)

1:56:10 Мир как Большая Деревня, автор как Вольный Стрелок

1:58:20 Как сумеречный Байден переживает за Путина. Цель Запада в этой войне

2:00:45 Как Макрон разочаровывает Украину: вступление в ЕС откладывается

2:08:20 почему матери погибших на Украине говорят патриотические речи; «Мать» Горького

2:12:05 Эмпатия после войны: причины отношения к инвалидам после ВОВ

2:14:50 Почему в России некому мстить. Централизация – как причина того, что никто ни за что не отвечает

2:19:00 Зачем вообще нужны выборы губернаторов

2:24:00 «Мы вас туда не посылали». Есть ли параллели с войной США во Вьетнаме

2:28:00 «Убивать за деньги». На чем построен психотип воина (экзистенциальная психология)

2:31:25 О Шульман

2:35:10 О повышении рождаемости (и надо ли его добиваться любыми способами)

2:39:10 Как нам принять Новую Реальность («после Путина»)

2:40:00 О биографии Путина

2:43:30 Почему в России так и не возникло своего производства

2:47:30 Олигархи разочаровались в России. И давно

2:53:00 Ощущения от парада. Путин – как шахматист в безнадежной позиции

2:56:30 «Перепутал знак». Самая дикая ошибка Путина

3:01:30 Сколько в РФ адекватных

3:04:05 «О ничейной смерти шахмат»

3:07:30 Надо ли любить народ – проблемы интеллигентской эмиграции

3:13:25 Что творит Лукашенко и чего он добивается

3:16:00 Россия и Индия – сравнительная экономика. Насколько важен климат?

3:18:35 Кто больше виноват – мы или Путин

3:23:25 Безусловный Базовый Доход (ББД). За и против. Почему мне не нравится эта идея

3:26:35 О пищевой промышленности

3:28:00 О политиках через «Черное зеркало»

3:30:20 Будет ли роботизация

3:32:00 О российской бюрократии как могиле всего

3:34:40 Помирятся ли когда-нибудь русские и украинцы (спойлер – да)

3:35:30 Что такое нация – по-простому. Кто такие украинцы

3:39:00 Почему бессмысленно истреблять украинцев (как требует, в частности, Гиркин)

3:40:40 Еще о ББД

3:42:40 Несмываемый позор нашего народа в истории (смерть Сталина в своей постели)

3:44:00 Определение русского

3:46:00 Смысл удушающей российской системы отчетности

3:48:15 Сколько чаю я выпиваю за день

3:40:50 Будет ли большая резня

3:51:20 О профессии учителя. Что нам делать с российским образованием

3:54:00 Что нам не рассказывали о поляках. Поляки и русский язык в 19 веке

3:56:00 Почему в РФ несменяемость власти

3:57:05 Совки – основа всех постсоветских наций

Следующий СТРИМ – в пятницу!!