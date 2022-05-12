Политолог: «Школа губернаторов» стала главным поставщиком новых управленцев

«Школа губернаторов» превратилась в основной кадровый центр, поставщика кандидатов для назначения на высшие должности в регионах, причем, даже в самых сложных», – сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский, комментируя смену глав пяти регионах России.

«Судя по соцопросам, при оценке фигуры нового губернатора для людей теряет значение такой признак, как происхождение и связь с данным регионом. Быть «местным» уже не обязательно. Главное – эффективность управленца», – указал политолог.

Лишь в одном из пяти регионов – в Саратовской области, – новым главой стал прежний вице-губернатор, то есть был использован принцип преемственности, отмечает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Здесь на смену Валерию Радаеву, который после двух сроков решил сложить с себя полномочия, назначен его заместитель, глава областного правительства Роман Бусаргин.

«Как социолог могу сказать, что для большинства рядовых жителей региона теперь главное – эффективность и компетентность нового губернатора. Поэтому теперь в ходу универсальная практика. Чиновники спокойно переходят с регионального уровня на федеральный, с федерального уровня опять на региональный, причем, в другой уголок России. И это нормально», – рассказал эксперт.

Такой принцип, по его словам, был использован, к примеру, в Кировской области. «Кировская область известна как непростой регион с точки зрения экономики и вообще – стратегии развития региона. Губернатор Игорь Васильев многое делал, в том числе для социальной сферы региона. Но в новых условиях возникают другие вызовы и, видимо, потребуются новые методы управления», – отметил Потуремский.

Васильев подал в отставку в связи с приближением окончания срока полномочий. А ему на смену указом президента назначен 51-летний Александр Соколов – выпускник IV потока «Школы губернаторов», напоминает эксперт. При этом биография Соколова прямо не связана с Кировской областью, зато он родился и много лет работал в соседней – Костромской области.

«Школа губернаторов» в последнее время превратилась в основной кадровый центр, поставщика кандидатов для назначения на высшие должности в регионах, причем, даже в самых сложных, – отмечает Потуремский. – Особенность выпускников «Школы» – высокая компетентность, способность работать в том числе в экстренных, кризисных ситуациях, быстро принимать решения и быстро выдавать результат. Кроме того, ее выпускники готовы к прямой коммуникации с населением, что тоже очень важная черта».

Принятые во вторник кадровые решения Москвы заодно сводят все слухи об отмене сентябрьских выборов, убежден эксперт. «Сейчас, на фоне украинской спецоперации и вызванного ею эффекта сплоченности общества внутриполитическая повестка получает большое значение. Кстати, нужно отдать должное, губернаторский корпус в нынешних сложных условиях в целом работает максимально эффективно», – отмечает Потуремский.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав пяти регионов. Так, кадровые изменения затронули Кировскую, Рязанскую, Саратовскую и Томскую области, а также Республику Марий Эл. Известно, что четверо из пяти назначенцев прошли обучение в «школе губернаторов» по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. За последние пять лет 46 ее участников уже стали главами регионов.

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