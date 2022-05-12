Продажи новостроек сократились вдвое

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12.05.2022, 3:03, Разное
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По итогам апреля
на столичном рынке новостроек было совершено 9,5 тыс. сделок – это в два раза
меньше показателей марта, а также минимальный показатель за последние шесть
месяцев.

Впрочем,
сокращение объема сделок было ожидаемым, отмечают аналитики ЦИАН. Если в марте
спрос еще поддерживала доступная ипотека, то значительный рост ставок в апреле
вынудил многих граждан отказаться от покупки. Не помогла и льготная ипотека под
12%, даже с дополнительным субсидированием от застройщиков.

Предложение
первичного жилья в столичном регионе выросло за месяц на 1,5 тыс. лотов, до
76,7 тыс. объектов. Половина текущих объемов реализуется в ЖК в старых границах
Москвы. В апреле на рынок вышло шесть новых проектов. Продажи стартовали в 18
корпусах против 76 корпусов годом ранее.

Рост цен по
сравнению с мартом замедлился, составив в апреле 2%. Однако за год цены
увеличились на 31%. Средняя стоимость «квадрата» в столичных новостройках
сейчас составляет 264 тыс. рублей.

Удорожание
квартир ожидаемо привело к снижению средней площади приобретаемого жилья. Если
год назад средняя площадь квартиры, купленной в новостройке в старых границах
Москвы составляла 57 кв. м),
то в апреле 2022 года – 48
кв. м.



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