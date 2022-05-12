Продажи новостроек сократились вдвое

По итогам апреля

на столичном рынке новостроек было совершено 9,5 тыс. сделок – это в два раза

меньше показателей марта, а также минимальный показатель за последние шесть

месяцев.

Впрочем,

сокращение объема сделок было ожидаемым, отмечают аналитики ЦИАН. Если в марте

спрос еще поддерживала доступная ипотека, то значительный рост ставок в апреле

вынудил многих граждан отказаться от покупки. Не помогла и льготная ипотека под

12%, даже с дополнительным субсидированием от застройщиков.

Предложение

первичного жилья в столичном регионе выросло за месяц на 1,5 тыс. лотов, до

76,7 тыс. объектов. Половина текущих объемов реализуется в ЖК в старых границах

Москвы. В апреле на рынок вышло шесть новых проектов. Продажи стартовали в 18

корпусах против 76 корпусов годом ранее.

Рост цен по

сравнению с мартом замедлился, составив в апреле 2%. Однако за год цены

увеличились на 31%. Средняя стоимость «квадрата» в столичных новостройках

сейчас составляет 264 тыс. рублей.

Удорожание

квартир ожидаемо привело к снижению средней площади приобретаемого жилья. Если

год назад средняя площадь квартиры, купленной в новостройке в старых границах

Москвы составляла 57 кв. м),

то в апреле 2022 года – 48

кв. м.