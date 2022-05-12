 

Премьер Эстонии призвала снести «красноармейские памятники»

12.05.2022, 2:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддерживает снос в республике «красноармейских» памятников.

«Следует разработать план по устранению этих памятников, и сделать это необходимо с учетом всех нюансов, ни в коем случае не осквернив могилы павших, если они там есть», – приводит РИА «Новости» слова Каллас, сказанные премьер-министром Эстонии в ходе выступления перед депутатами парламента.

«Уже несколько недель мы занимаемся этим вопросом, чтобы картографировать такие объекты и поступить взвешенно, чтобы не потревожить покой захоронения», – добавила премьер.

В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами к «Бронзовому солдату». При этом 6 мая Эстония лишила вида на жительство защищавшего «Бронзового солдата» активиста.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Экс-советник Кеннеди и Никсона счел Путина умнее большинства политиков США и мира

22.04 / Euronews – Еврокомиссия представляет первый закон об искусственном интеллекте

14.02 / Путин не исключает отключения в РФ интернет-сервисов

30.11 / Компания Xiaomi выпустила умный дверной замок нового поколения

20.06 / Антонов объяснил, чем намерен заниматься после возвращения в Вашингтон

14.08 / Перешедший на сторону ДНР украинский военный передал служебные документы

07.03 / В Польше предъявили обвинение водителю попавшего в ДТП автобуса с украинцами

23.01 / В Киеве на акции в поддержку Навального возле посольства России произошли стычки

06.02 / США осудили высылку иностранных дипломатов из России

12.08 / Четвертый день протестов в Беларуси. Водители и пешеходы в Минске начали блокировать дороги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика