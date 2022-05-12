Премьер Эстонии призвала снести «красноармейские памятники»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддерживает снос в республике «красноармейских» памятников.

«Следует разработать план по устранению этих памятников, и сделать это необходимо с учетом всех нюансов, ни в коем случае не осквернив могилы павших, если они там есть», – приводит РИА «Новости» слова Каллас, сказанные премьер-министром Эстонии в ходе выступления перед депутатами парламента.

«Уже несколько недель мы занимаемся этим вопросом, чтобы картографировать такие объекты и поступить взвешенно, чтобы не потревожить покой захоронения», – добавила премьер.

В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами к «Бронзовому солдату». При этом 6 мая Эстония лишила вида на жительство защищавшего «Бронзового солдата» активиста.

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