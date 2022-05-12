ЦБ отметил уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали

Ожидания населения в апреле были ниже наблюдаемой инфляции в РФ, что дополнительно подтверждает уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали, говорится в докладе Банка РФ о денежно-кредитной политике.

«В апреле ожидания населения относительно будущей инфляции вновь стали ниже оценок наблюдаемой инфляции (12,5% против 19,9%). Это дает дополнительное подтверждение тому, что напряжение, связанное с ростом цен, снизилось, а риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились», – приводит текст документа РИА «Новости».

Вместе с тем регулятор прогнозирует, что в 2022 году в динамике инфляции будет преобладать влияние шоков предложения, а на динамику цен будут значимо влиять процессы подстройки относительных цен к структурным изменениям.

«Секвенциальная инфляция начнет замедляться со второго квартала 2022 года под воздействием принятых мер по денежно-кредитной политике. Годовая инфляция в течение большинства месяцев оставшейся части года может расти, и по итогам 2022 года годовой темп роста потребительских цен сложится в диапазоне 18–23%», – добавили в регуляторе.

При этом под воздействием проводимой денежно-кредитной политики годовой темп роста цен сложится в диапазоне 5–7% по итогам 2023 года и к 2024 года вернется к целевому значению 4%, рассчитывают в ЦБ РФ.

Напомним, 29 апреля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что риски раскручивания инфляционной спирали в РФ уменьшились. Она также спрогнозировала годовую инфляцию в диапазоне 10-12%. В тот же день ЦБ снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта – до 14% годовых.

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