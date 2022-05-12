MSNBC – Маск обещал вернуть Трампа в Twitter

Миллиардер Илон Маск заявил, что намерен отменить действующий в настоящее время запрет на доступ бывшего президента Дональда Трампа в Twitter после того, как завершит свой план по покупке этой компании, пишет MSNBC. По мнению Маска, решение заблокировать Трампа на этой платформе было неправильным и не привело к ожидаемым результатам. В то же время сам Трамп ранее заявлял, что он не намерен возвращаться, напоминает корреспондент MSNBC.

Ещё немного новостей из мира технологий — от Илона Маска, человека, который вскоре должен начать руководить Twitter. Он рассказал Financial Times, что как только возглавит эту компанию — как только он возглавит Twitter после закрытия сделки, — то отменит бессрочный запрет в отношении бывшего президента Дональда Трампа.

Маск сказал, что считает запрет в отношении Трампа неправильным. Он заявил, что считает это ошибкой — потому что, по мнению Маска, это оттолкнуло большую часть аудитории внутри страны, и при этом в конечном итоге не привело к тому, что Дональд Трамп лишился голоса. И конечно же, теперь он выступает на собственной платформе Truth Social.

С нами корреспондент NBC News по технологиям Джейк Уорд. Джейкоб, здесь также следует отметить, что сам бывший президент Трамп заявил, что, даже если с него снимут запрет в Twitter, он туда не вернётся. Потому что теперь у него есть собственная соцсеть Truth Social, и, как мы знаем, из-за некоторых проблем в прошлом…

Но тем не менее это заявление Маска отвечает на один из самых больших вопросов, возникших у людей, когда было объявлено о его намерении купить Twitter. И теперь, похоже, у нас есть ответ?

ДЖЕЙКОБ УОРД, корреспондент NBC News по технологиям: Абсолютно верно. Теперь мы знаем, что его намерение состоит в том, чтобы вернуть Дональда Трампа. Как вы, конечно, знаете, он был — то есть Дональд Трамп был — главным пользователем Twitter, у него была самая большая аудитория в мире, а Илон Маск занимал второе место.

Хотя довольно странно, что два самых популярных пользователя здесь активизируют друг друга. Но как вы знаете, в данном случае мы говорим о возвращении того, что было «публичным голосом» Дональда Трампа — именно на это указывали многие исследователи и аналитики. Это было то, что позволило ему набрать популярность и сделало возможным его политическое влияние.

Странной здесь, конечно, является и идея о том, что Twitter и многие социальные сети, видимо, должны были за эти годы извлечь урок — и понять, что они должны модерировать контент, что нельзя всё время просто позволять каждому говорить именно то, что ему захочется. Но всё это, похоже, прошло мимо для человека, который является предполагаемым новым владельцем Twitter.

С нами был Джейк Уорд, спасибо!

Дата выхода в эфир 10 мая 2022 года.