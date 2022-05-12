Экономика: Украина оставляет Европу без российского газа

Украина впервые с начала спецоперации нарушила работу газовой трубы, отказавшись принимать российский газ на одной из двух точек входа. Киев заявляет, что якобы ЛНР и ДНР начали отбор газа из трубы. В реальности это может быть провокацией для разрыва многолетних газовых отношений Москвы и Европы. Первой пострадала Германия, на подходе – Молдавия. Эксперты говорят о трех возможных сценариях развития ситуации.

Украина 10 мая прекратила принимать российский газ на газоизмерительной станции (ГИС) «Сохрановка» (точка входа на Украину из РФ газопровода «Союз»). Киев оставил для транзита российского газа в Европу только один вход – на ГИС «Суджа» в Курской области. Это решение подрывает надежность газоснабжения европейских стран, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов. «Украина создала такие условия, когда транзит газа через ее территорию на 34% ниже забронированных и оплаченных Газпромом мощностей», – добавил он.

Первой сегодня пострадала Германия. Объем российского газа немецким потребителям через Украину упал на 25% в сутки, сообщило в среду Федеральное сетевое агентство. Берлин вынужден был экстренно запросить увеличение поставок газа за счет резервов Норвегии и Нидерландов.

Украина 10 мая объяснила свое решение некими форс-мажорными обстоятельствами, что удивило Газпром. В российской компании уверили, что украинские сотрудники спокойно работали на ГИС «Сохрановка». Лишь спустя сутки – к вечеру 11 мая – украинская сторона соизволила разъяснить конкретней причину своего поступка.

Оператор газотранспортной системы Украины заявил, что якобы еще 9 мая украинские диспетчеры получили информацию о самовольном вмешательстве со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа по МГП «Союз» путем открытия крана-перемычки 17у. Якобы был зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из МГП «Союз» в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Луганской и Донецкой областей (ЛНР и ДНР). Оператор ГТС Украины прямо заявил, что речь якобы идет о краже газа, поэтому он не может нести ответственность за сохранение транзитных объемов. По заявлению компании, «оккупанты» якобы вмешались в режим работы украинской ГТС, поэтому Киев объявил форс-мажор по ГИС «Сохрановка».

«Киев потерял контроль над этой территорией еще четыре недели назад. И все это время ГИС «Сохрановка» работала в нормальном режиме. Мы видим, что в целом любые энергетические объекты не перестают работать вне зависимости от того, в чьих руках они находятся. Чернобыльская и другие атомные станции тоже продолжают работать и раскидывать электричество в прежние районы. Энергетика до сих пор оставалась за скобками конфликта»,

– говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, в 2014 году была схожая ситуация с ГИС. «Тогда Украина также не захотела получать газ через ГИС, которые находились на территории ДНР и ЛНР, то есть на неподконтрольных Украине территориях», – говорит Юшков. По его мнению, Украина просто не хочет снабжать газом эти территории. Это специфика виртуального реверса: Киев перекупает у европейцев транзитный российский газ, который остается на территории Украины и потребляется украинцами. Но как только территория переходит под контроль ДНР и ЛНР, Киев отказываются снабжать население газом, ровно как и платить пенсии и социальные пособия. Это было и в 2014 году, и повторяется теперь. Как известно, Газпром за свой счет в качестве гуманитарной помощи поставляет все эти восемь лет газ в ЛНР и ДНР.

Обвинения в воровстве Украине нужны потому, что отказ принимать газ через ГИС «Сохрановка» – это нарушение условий транзитного контракта. Косвенно об этом говорит тот факт, что обвинение ЛНР и ДНР в воровстве транзитного газа было предъявлено только к вечеру 11 мая. Тогда как самое «воровство» якобы произошло 9 мая. При этом у оператора ГТС Украины было время предупредить Газпром 10 мая, что с самого утра 11 мая Украина прекратит принимать газ по ГИС «Сохрановка». Но объяснить причину в Киеве сразу не смогли.

«Рассчитываю, что это не окончательное и не бесповоротное решение, и стороны еще могут найти компромисс. Потому что последствия перекрытия транзита будут самые серьезные», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. По его мнению, Украина вносит очередной камень в разрушение российско-европейских газовых отношений, которые складывались последние пятьдесят лет. Эксперт считает, что мотивация Украины чисто политическая и действует она не самостоятельно, а по указке западных сил, которые хотят разрушить налаженные десятилетиями поставки газа в Европу.

Можно предположить три варианта развития событий. В первом случае, говорит эксперт, Европа не останется в стороне от этого конфликта, вмешается в него, и на трехсторонних переговорах удастся найти компромиссное решение. Самое простое решение – согласиться на предложение Украины перебросить те 30 млн кубометров газа, которые шли через ГИС «Сохрановка» на ГИС «Суджа». Однако Газпром на это ответил, что технологически так сделать невозможно и что это нарушает контрактные обязательства. С последним все понятно: в соглашении прописаны конкретные точки входа российского газа на Украину, и Киев нарушает этот пункт.

А какие существуют технологические проблемы? Ведь через ГИС «Суджа» в свое время прокачивали даже 180 млн кубометров газа в сутки. По контракту Газпром должен прокачивать через Украину в сумме 109 млн кубометров в сутки (или 40 млрд кубометров в годовом исчислении). То есть одна ГИС «Суджа» может принять весь контрактный объем.

Почему же Газпром говорит о технологических сложностях?

«В масштабах украинской ГТС перенаправление поставок, вероятно, возможно, потому что на территории Украины большое количество дублирующих друг друга газопроводов. Однако российская ГТС технологически это не может сделать по щелчку пальца.

Российская ГТС обеспечивает поставки российского газа не только в Европу, но и для европейской части России. Газпром технологически не может решить этот вопрос за несколько дней. Чтобы перебросить объемы транзита с «Сохрановки» на «Суджа» требуется время», – объясняет позицию российской компании Громов.

Газпром могла задеть сама формулировка украинской стороны, которая в своем заявлении говорит об остановке приема газа с ГИС «Сохрановка» из-за действий России, считает Юшков. «Если Газпром соглашается перенаправить газ на «Суджа», то значит, он соглашается с формулировкой Украины об оккупации этих территорий. Конечно, РФ на это не согласится», – считает эксперт.

С другой стороны, Газпром остановил прокачку через «Сохрановку» ради безопасности инфраструктуры. «Если бы Газпром подал газ через эту станцию, а дальше Украина перекрыла бы вентиль, то создалось бы критическое давление в газопроводе, и он взорвался бы», – говорит Юшков.

Все это говорит в пользу того, что в долгосрочной перспективе стороны могут договориться о переброске объемов газа с «Сохрановки» на «Суджа». Правда, это не исключает новые иски в Стокгольмском арбитраже обеих сторон друг к другу.

Во втором случае Европа останется в стороне от нового транзитного кризиса, и компромисса найдено не будет. В этом случае Газпром будет стараться перенаправить часть выпадающего объема на альтернативные маршруты.

«Думаю, что Газпром добавит газа в «Северный поток – 1» ради своих потребителей, в первую очередь, Германию. Однако этот газопровод качает уже почти на полную мощность», – говорит Алексей Громов.

Поэтому остается газопровод «Ямал – Европа», который идет через территорию Польши в Германию. «Однако переброска транзитных объемов с Украины на этот маршрут экономически неприемлема для Газпрома. Получается, что Газпром сохранит оплату за пустые трубы части украинского транзита, и ему еще придется дополнительно платить за бронирование мощностей газопровода «Ямал – Европа». РФ будет нести убытки только потому, что Украина в одностороннем порядке отказалась принимать газ через «Сохрановку», – говорит Громов.

Речь идет об условии «качай или плати», которое прописано в транзитном контракте Украины и России. Это значит, что Газпром, даже если не прокачивает газ по украинской ГТС, все равно обязан платить за транзит.

Юшков полагает, что Газпром может демонстративно на какое-то время загрузить «Ямал – Европа» на те 30 млн кубометров в сутки, которые шли по ГИС «Сохрановка». И тем самым еще «высушит» Польшу, которая не сможет получать газ из Германии по этим трубам в реверсном режиме. А напрямую закупать российский газ Варшава прекратила, отказавшись переходить на новую схему расчетов на газ.

Важно, что переброска транзитных объемов на «Северный поток – 1» и «Ямал – Европа» не решает риски перебоев поставок газа из РФ для республики Молдова. «Сохрановка использовалась в основном для прокачки газа в Молдавию, потому что другие южные страны запитаны через «Турецкий поток», – говорит Юшков. Запитать Молдавию через эту трубу не получится, так как нет соответствующей инфраструктуры.

Возможен также катастрофический вариант полной остановки транзита через Украину.

Инициатором может стать любая из сторон. Например, Газпром может отказаться выполнять условия украинского контракта «качай или плати», то есть он будет платить Украине только за физически прокачанные объемы газа (а это ниже, чем заявлено в контракте). В ответ Украина может решить совсем отказаться от транзита российского газа.

Либо Газпром посчитает всю эту историю идеальным моментом для того, чтобы разорвать кабальный контракт. Такой вариант не исключает Юшков. Повод – это нарушение контрактных условий самой Украиной. Потому что в транзитном соглашении четко прописано, сколько газа должно идти через ГИС «Сохрановка» и сколько газа – через ГИС «Суджа». Отказ прокачивать газ из ГИС «Сохрановка» украинской стороной – это и есть нарушение контракта. Значит у Газпрома есть повод разорвать соглашение. Однако пока эксперты настроены более оптимистично.

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