В Госдуме обвинили США в использовании населения Украины для опытов

Военная биологическая программа США лишила граждан Украины защиты и неприкосновенности, сделав объектами опытов, сообщила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Американская военная биологическая программа на Украине лишила ее граждан не только защиты, но и неприкосновенности, сделав их объектами опытов. Именно об этом свидетельствует информация об экспериментах на пациентах психиатрической больницы. По сути речь идет о преступлениях против граждан Украины. О преступлениях, которые в одинаковой степени изобличают организованную преступную деятельность должностных лиц Украины и США», – приводит ТАСС слова Яровой, которую цитирует пресс-служба Госдумы.

Яровая отметила, что в рамках парламентского расследования всем этим фактам будет дана надлежащая оценка. В состав парламентской комиссии входят 14 депутатов и 14 сенаторов. Сопредседателями комиссии являются зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.

Накануне СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.

В среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны РФ получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).

В конце апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».

В марте Минобороны РФ опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Уже тогда Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий.

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