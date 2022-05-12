Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о соблюдении финансовыми учреждениями Соединенных Штатов американских санкций против РФ и Белоруссии.

В поддержку инициативы высказались 418 конгрессменов, два проголосовали против. Законопроект еще предстоит рассмотреть Сенату. В случае одобрения верхней палатой инициатива поступит на подпись президенту США, передает ТАСС.

Как отмечается в пояснительных материалах к законопроекту, санкции Вашингтона, действующие против РФ и Белоруссии, обычно требуют их соблюдения «физическими и юридическими лицами США». Однако существует «неопределенность относительно того, в какой степени» их должны соблюдать зарубежные дочерние структуры американских финансовых учреждений. Рассматриваемый законопроект, «призван разъяснить [этот вопрос] и гарантировать, чтобы все составляющие финансовых учреждений США соблюдали соответствующие санкции против РФ и Белоруссии».

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась отвечать на вопрос об условиях отмены санкций против России. В минувшее воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина и ее партнеры на Западе не примут условия окончания конфликта, если они будут навязаны киевским властям со стороны России.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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