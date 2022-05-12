El Periódico – главу разведки Испании отправили в отставку из-за скандала с прослушкой при помощи Pegasus

Кабмин Испании отправил в отставку главу разведки Пас Эстебан из-за скандала с прослушкой телефонов сторонников независимости Каталонии и высокопоставленных политиков, в том числе премьер-министра Испании Педро Санчеса. Как пишет El Periódico, в ходе двух отдельных атак в мае 2021 года злоумышленникам удалось украсть с телефона Санчеса 2,6 гигабайта и 130 мегабайт информации.



AP

Кабинет министров Испании отправил в отставку главу Национального разведывательного центра Пас Эстебан из-за скандала с прослушкой мобильных телефонов государственных деятелей при помощи шпионской программы Pegasus, пишет El Periódico. Новым главой разведывательного центра стала государственный секретарь по обороне Испании Эсперанса Кастельейро.

Как отмечает издание, сославшись на провалы в системе безопасности, испанское правительство приняло решение, к которому Движение за независимость Каталонии призывало уже несколько недель. После отчёта организации Citizen Lab, опубликованного The New Yorker, стало известно, что более 60 сторонников независимости Каталонии стали жертвами кибершпионажа с помощью программы Pegasus. Кроме того, были взломаны мобильные телефоны премьер-министра Педро Санчеса в мае 2021 года, а также министра обороны Маргариты Роблес и министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласки в июне 2021 года.

Во вторник Роблес объявила об увольнении Эстебан на пресс-конференции после еженедельного заседания правительства. Роблес выступала против отставки первой женщины на посту главы секретной службы Испании. Неделю назад министр защищала её в конгрессе, однако в итоге была вынуждена объявить о «замене» Эстебан.

Впрочем, назначение Кастельейро El Periódico называет «небольшой победой» Роблес, так как именно она предложила её кандидатуру, назвав государственного секретаря по обороне «своим сотрудником».

Ни пресс-секретарь правительства Исабель Родригес, ни глава министерства обороны не связали увольнение Эстебан со скандалом вокруг шпионажа и требованием привлечь виновных к ответственности, которое уже несколько недель выдвигает Движение за независимость Каталонии. Роблес даже отказалась говорить об «увольнении», заверив, что это лишь «замена одного государственного служащего на другого» и способ «придать импульс» действиям испанской разведки на «новом этапе», «в очень сложное время» из-за спецоперации РФ на Украине и роста числа киберугроз.

Однако глава оборонительного ведомства была вынуждена признать, что «есть вещи, которые можно улучшить», учитывая, что Мадриду потребовалось больше года, чтобы выяснить, что «внешний агент» атаковал телефоны самых высокопоставленных политиков.

Хотя ещё неделю назад Роблес отрицала ответственность разведывательного центра в неспособности обеспечить безопасность телефона премьер-министра страны, теперь она настаивает на необходимости «учиться на ошибках», чтобы не допустить подобного в будущем. «Никто из нас не совершенен, мы все совершаем ошибки», — отметила министр.

Сама же Роблес, несмотря на призывы каталонского движения за независимость и партии «Подемос», в отставку уходить не намерена, заявив, что уверена в поддержке со стороны Санчеса. «Председатель правительства, с которым я работаю уже много лет, которого я знаю и уважаю и которым восхищаюсь, мне полностью доверяет, и никто не может отнять это у меня», — приводит издание слова министра обороны.

Как пишет El Periódico, несмотря на первоначальные попытки Мадрида отмахнуться от скандала и уверенность, что он не пошатнёт позиции правительства, увольнение Эстебан стало вынужденным шагом для Санчеса, чтобы он мог дотянуть на посту премьера до 2023 года. В дворце Монклоа, резиденции премьер-министра, в итоге обвинили Национальный разведывательный центр в отсутствии защиты телефона Санчеса, с которого шпионам удалось украсть 2,6 гигабайта и 130 мегабайт информации в ходе двух отдельных атак.