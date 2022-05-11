 

Мнение: Жители Херсона должны сами решить, хотят ли они жить в России

11.05.2022, 23:57, Разное
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В дополнение к заявлениям https://colonelcassad.livejournal.com/7608970.html военно-гражданской администрации Херсонской области о готовности подать заявку Путину на вступление в Россию.

Кремль по текущей ситуации.

1. Операция на Украине идет по плану.
2. Военное положение в РФ вводить не будут.
3. Жители Херсонской области должны сами решить, хотят ли они жить в России, после чего подать заявку.
4. Заявка на вступление Херсонской области в РФ должна быть юридически обоснована.

Фактически, это звучит как предложение/обоснование проведения референдума на территории Херсонской области о вступлении в состав России.
Юридическим обоснованием может послужить всенародное волеизъявление, как это было в случае с референдумом в Крыму в 2014-м году или планируется в 2022-м в ДНР и ЛНР после освобождения их территорий.
Пока что, какой-то масштабной подготовки к референдуму в Херсонской области не отмечается, но риторика на этот счет становится все более красноречивой.
Как показывает сравнение проукраинских митингов и мероприятий на День Победы (несмотря на истерики про то, что всех на шествие "Бессмертного полка" сгоняли под дулом автомата), расклад актива в Херсоне явно не в пользу Украины. По сельской местности пока что сказать трудно.

Источник: Colonel Cassad



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