Не смог оказать себе в удовольствии – Личное мнение

55-летний, но дерзкий исполнитель в перьях Филипп Бедросович прибыл на Евровидение прямо на вертолёте. И очень этому радуется:

«Приехал по специальному приглашению за заслуги перед “Евровидением”.

Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и приехать сюда абсолютно независимым гостем организаторов. И буду болеть за кого? За Грецию!», — объяснился Бедросович.



Фото: Соцсети

Напомню, что на конкурс имени Билана Лазарева и Кончиты Вурст российских исполнителей в этом году не пустили.

Селяви — некоторые даже думают, что такие санкции идут на благо стране.

Зачем тогда в Турин попёрся Бедросович? Чему радуется, прорвавшись туда, где не хотят видеть представителей российской эстрады?

Это я не понимаю. Сам дед Филипп говорит, что не смог отказать себе в удовольствии.

Что за удовольствие это такое — быть на конкурсе, где тебя не ждали? Их — в дверь, а они — в окно, и это вот — удовольствие, в котором невозможно себе отказать?

Да было бы там действительно что-то стоящее — так нет ведь, это конкурс панъевропейской толерантности для европейских же домохозяек.

Сам Бедросович называет себя королём российской эстрады. Слышишь, король, ты чо там делаешь? Невесту зарубежную, что ли, ищешь?

В каком, по-вашему, удовольствии не смог отказать себе Киркоров?

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