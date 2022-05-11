 

Не смог оказать себе в удовольствии – Личное мнение

11.05.2022, 23:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

55-летний, но дерзкий исполнитель в перьях Филипп Бедросович прибыл на Евровидение прямо на вертолёте. И очень этому радуется:

«Приехал по специальному приглашению за заслуги перед “Евровидением”.
Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и приехать сюда абсолютно независимым гостем организаторов. И буду болеть за кого? За Грецию!», — объяснился Бедросович.


Фото: Соцсети

Напомню, что на конкурс имени Билана Лазарева и Кончиты Вурст российских исполнителей в этом году не пустили.

Селяви — некоторые даже думают, что такие санкции идут на благо стране.

Зачем тогда в Турин попёрся Бедросович? Чему радуется, прорвавшись туда, где не хотят видеть представителей российской эстрады?

Это я не понимаю. Сам дед Филипп говорит, что не смог отказать себе в удовольствии.

Что за удовольствие это такое — быть на конкурсе, где тебя не ждали? Их — в дверь, а они — в окно, и это вот — удовольствие, в котором невозможно себе отказать?

Да было бы там действительно что-то стоящее — так нет ведь, это конкурс панъевропейской толерантности для европейских же домохозяек.

Сам Бедросович называет себя королём российской эстрады. Слышишь, король, ты чо там делаешь? Невесту зарубежную, что ли, ищешь?

В каком, по-вашему, удовольствии не смог отказать себе Киркоров?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Мнение: Письмо: “В болоте с В”

17.06 / Ученые из США обнаружили у растений новый орган

23.11 / Жительница Москвы на пять дней запрела сына в квартире без еды и воды

08.02 / Не удержались: семья Кардашьян-Дженнер выпустила тизер своего нового реалити-шоу

19.06 / Эксперты составили ТОП-3 дешевых седанов для парней

14.07 / В Екатеринбурге десятки осужденных заразились COVID-19, один человек скончался

15.07 / Составлен антирейтинг наиболее нагревающихся смартфонов

08.03 / Мнение: 54% немецких Врачей в Саарланде отказались от КОВИДной вакцины

29.07 / Мнение: Израильский газопровод, антироссийская треска и убытки сланцевой отрасли

20.03 / Турция и Россия – сомнительные союзники столкновение между которыми неизбежно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика