Не смог оказать себе в удовольствии – Личное мнение
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55-летний, но дерзкий исполнитель в перьях Филипп Бедросович прибыл на Евровидение прямо на вертолёте. И очень этому радуется:
«Приехал по специальному приглашению за заслуги перед “Евровидением”.
Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и приехать сюда абсолютно независимым гостем организаторов. И буду болеть за кого? За Грецию!», — объяснился Бедросович.
Фото: Соцсети
Напомню, что на конкурс имени Билана Лазарева и Кончиты Вурст российских исполнителей в этом году не пустили.
Селяви — некоторые даже думают, что такие санкции идут на благо стране.
Зачем тогда в Турин попёрся Бедросович? Чему радуется, прорвавшись туда, где не хотят видеть представителей российской эстрады?
Это я не понимаю. Сам дед Филипп говорит, что не смог отказать себе в удовольствии.
Что за удовольствие это такое — быть на конкурсе, где тебя не ждали? Их — в дверь, а они — в окно, и это вот — удовольствие, в котором невозможно себе отказать?
Да было бы там действительно что-то стоящее — так нет ведь, это конкурс панъевропейской толерантности для европейских же домохозяек.
Сам Бедросович называет себя королём российской эстрады. Слышишь, король, ты чо там делаешь? Невесту зарубежную, что ли, ищешь?
В каком, по-вашему, удовольствии не смог отказать себе Киркоров?
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Источник: Лена Миро
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