Сенатор: Рекорд числа участников «Бессмертного полка» показал единство нашего общества

«Рост числа участников «Бессмертного полка» стал нашим ответом на подъем нацизма – на ползучую «ренацификацию», которая в последние годы произошла на Украине и на Западе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее сообщалось, что в акции «Бессмертный полк» приняло участие рекордное количество – 12 млн человек.

«Есть прямая связь между нынешней политикой России, в том числе – решением о проведении украинской спецоперации, и ростом числа участников «Бессмертного полка». Рекордное число участников отражает, в том числе, и «донбасский консенсус», о котором сейчас говорят политики и эксперты. Так всегда было в истории: чем сильнее давит внешний враг, тем более сплоченным становится наш народ», – считает член Совета Федерации Константин Долгов.

«Рост популярности шествия наглядно доказывает, что планы США и других западных стран попытаться «расслаивать» наше общество опрокинуты. Происходит прямо противоположное: в массе своей народ сплачивается вокруг президента. Это очень редкое для мировой политики явление, когда после стольких лет пребывания политика у власти, его рейтинги остаются высокими», – отметил сенатор.

«Мы в этом году тоже пошли с семьей на «Бессмертный полк» в столице, причем с большой радостью, потому что акция не проводилась уже несколько лет. Я видел колоссальное людское море, в том числе и огромное количество молодежи. Это явный показатель того, что патриотическое воспитание дает свои плоды, – и опять же в условиях беспрецедентного давления на нашу страну. Такое многолюдное шествие – четкий сигнал того, что мы никогда не забудем подвиг наших предков, разгромивших нацизм. В 45-м году они спасли мир и нашу страну, и мы никому не дадим забыть про их подвиг», – пообещал собеседник.

Парламентарий также напомнил, что в этот раз шествия впервые состоялись на освобожденных украинских территориях – в Херсоне, в Мариуполе, в некоторых городах Запорожья. «Это тоже говорит о правильности решения о проведении операции на Украине. Раньше там запрещали проводить «Бессмертный полк», а сейчас мы видим возвращение к нормальной жизни под защитой России. Участники надели георгиевские ленты в память о нашей общей победе. Люди там могут совершенно спокойно вновь выражать свои чувства. И это очень хороший пример для еще пока подконтрольных Киеву территорий. Уверен, что и там очень многие жители хотели 9 мая присоединиться, но им этого делать пока нельзя», – резюмировал Долгов.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в этом году в РФ более 12 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». К шествию присоединился и президент Владимир Путин. В 2019 году в акции «Бессмертный полк» в РФ приняли участие около 10 млн человек, то есть на два млн человек меньше, чем в этом году. В 2020-м и 2021-м шествия не проводились из-за ковидных ограничений.

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