Байден призвал фермеров США восполнить нехватку продовольствия в мире

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с утверждением, что американские производители способны восполнить вызванную ситуацией на Украине нехватку сельскохозяйственной продукции на мировом рынке.

«Война отрезала важные источники продовольствия. Украина была крупнейшим в мире производителем пшеницы. <…> Украина заявляет, что в ее хранилищах сейчас 20 млн тонн зерна. <…> Если они не попадут на рынок, огромное количество людей в Африке умрут от голода, потому что они (зернохранилища Украины) – единственный поставщик для ряда африканских стран», – приводит слова Байдена ТАСС.

«Сейчас Америка сражается на двух фронтах. Внутри страны – это борьба с инфляцией и ростом цен. За рубежом – это помощь Украине в защите ее демократии и снабжение продовольствием тех, кто голодает по всему миру», – сообщил Байден в ходе выступления в штате Иллинойс перед представителями сельскохозяйственной отрасли.

«И наши фермеры помогают на двух направлениях: снижение стоимости продовольствия внутри страны и расширение производства, чтобы накормить нуждающихся в мире», – сообщил глава Белого дома. После этого он рассказал об усилиях администрации США, направленных на поддержку американских фермеров.

«Мы можем сделать так, чтобы экспорт американской сельскохозяйственной продукции компенсировал пробел в украинских поставках. <…> Мы должны продолжать инвестировать в наших фермеров», – добавил глава администрации Соединенных Штатов.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров после состоявшихся в среду переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди подчеркнул, что действия РФ никоим образом не влияли и не могут влиять на продовольственную проблему в мире. Как отметил министр, ограничения со стороны Запада разрушили существовавшие долгие годы удобные транспортно-логистические цепочки. Кроме того, Лавров отметил, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами.

В минувшее воскресенье министр экономики Германии Свенья Шульце предупредила о существовании угрозы начала сильнейшего со Второй мировой войны голода в мире из-за пандемии коронавируса и обострения ситуации на Украине.

Между тем в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что мировой продовольственный кризис начался много лет назад, задолго до начала спецоперации РФ на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран.

Тогда же секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев констатировал, что на фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис, в результате которого десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. «Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – сказал секретарь СБ России.

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