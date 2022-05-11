СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах на Украине

Следственный комитет РФ запросил у Министерства обороны РФ информацию о проводившихся представителями США бесчеловечных экспериментах в биолабораториях на Украине, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственным комитетом будет запрошена информация в Министерстве обороны Российской Федерации о бесчеловечных экспериментах, проведенных в биолабораториях на территории Украины. Согласно новым сведениям, представителями США в биолабораториях на Украине проводились опыты над пациентами психиатрической больницы, расположенной в Харьковской области. При этом в целях сокрытия своей идентификации американские исследователи прибывали через территории третьих стран», – говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном Telegram-канале Следственного комитета.

«Следователи СК РФ в рамках уголовных дел о преступлениях, совершенных киевским режимом в отношении мирных граждан, а также незаконных биологических исследованиях изучат полученную информацию и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к этому лиц», – сообщили в СК.

Ранее в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны РФ получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).

В конце апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».

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