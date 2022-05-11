Мнение: Путин проговорился?

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, говоря про российско-украинский конфликт, заявил: «Эти боевые действия не будут длиться вечно. Придет время, когда начнутся мирные переговоры. Но я не вижу этого в ближайшем будущем».

А еще генсек ООН рассказал, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным ему так и не удалось понять цели России в этом конфликте.

Мне вот интересно, если Антониу Гутерриш в результате встречи с Владимиром Путины не понял «целей России на Украине», как он понял, что не стоит ждать окончания конфликта в «ближайшем будущем»? Путин проговорился? Знаменитый стол навеял? Или как?

Фотографии отсюда

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