 

Мнение: Путин проговорился?

11.05.2022, 22:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, говоря про российско-украинский конфликт, заявил: «Эти боевые действия не будут длиться вечно. Придет время, когда начнутся мирные переговоры. Но я не вижу этого в ближайшем будущем».

А еще генсек ООН рассказал, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным ему так и не удалось понять цели России в этом конфликте.

Мне вот интересно, если Антониу Гутерриш в результате встречи с Владимиром Путины не понял «целей России на Украине», как он понял, что не стоит ждать окончания конфликта в «ближайшем будущем»? Путин проговорился? Знаменитый стол навеял? Или как?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Посольство КНДР требует изменить дизайн противопожарных плакатов из-за «недопустимых намёков»

11.11 / Нахцерер – вампир из Северной Европы

30.09 / Названы лучшие кроссоверы, не требующих ремонта после 500 км пробега

04.11 / Мнение: Лавров о российской внешней политике

30.10 / Врачи назвали «пахучий» признак рака поджелудочной железы

19.04 / В России подорожали курица и яйца

01.11 / Кардиолог перечислила продукты, сокращающие жизнь

29.10 / На спутниковых снимках Антарктиды уфологи нашли НЛО

12.03 / Мнение: О дерзких мечтах нынешних российских молодых

17.06 / Среди привившихся в июне молодых москвичей разыграют военные билеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика