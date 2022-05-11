 

Мнение: О тех, кто лишают россиян работы, грабят и даже убивают — за деньги

11.05.2022, 22:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

К делам российским от глобальных. В одном старом районе Москвы группа работников «Жилищника» подновляла пятиэтажки. Говоря, по правде, просто подкрашивала. И результат их «труда» виден на фото. В комментариях не нуждается.

На то, чтобы сотворить это убожество дюжина лиц «мигрантской» национальности — уточнять же теперь нельзя, а то вдруг, кто обидится — затратила примерно четыре часа. На один шестиподъездный пятиэтажный дом!

Но это ещё не всё.

Трудилось там, сменяя друг друга, двое из 12-ти. Ещё один лениво перемешивал краску. Остальные усевшись на корточки, вальяжно курили и что-то неспешно обсуждали с малярами. Потом менялись. И так все четыре часа. Потом подхватили вчетвером две большие банки с остатками краски, маляры положили на плечи свои валики, смешиватель подхватил свою палку, ещё один — фанерку, которую догадались подложить под банки, и ушли к другому фронту работ. Зачем нужны были ещё четверо – Бог весть…

Такая вот высочайшая «производительность» труда.

Интересно, неужели русские «обленились» и ослабли настолько, чтобы не справится с подобной работой «не бей лежачего»? Вряд ли. Скорее всего, сделали бы её вчетверо быстрее и втрое меньшим количеством людей. Но как раз русским в ГБУ «Жилищник», где уже и на постах начальников участков и смен лица с азиатскими фамилиями, теперь вообще не пробиться. Круговая порука и клановость…

А вот ещё — теперь уже не субъективные наблюдения, а вполне объективная #статистика: «Доля иностранных граждан и лиц без гражданства среди совершивших преступления в 2021 году в целом по России составила 3,7%».

Вроде немного. Но дьявол, как всегда, в деталях. Мигранты же не тонким слоем равномерно по всей стране сосредоточены. Они в основном живут в крупных агломерациях. А в них картина уже другая:

«Доля мигрантов в совершённых преступлениях заметно выше в регионах, привлекательных для иностранной рабочей силы. Так, в Москве она превысила 20%, Калужской области – 16%, Санкт-Петербурге – 15%, Московской области – 12%».

Итак, в Москве каждое пятое или даже немного больше — с учётом не поданных заявлений — преступление совершает «трудовой» мигрант. И это без учёта внутренних мигрантских разборок, о которых вообще никто не узнает, пока они не закончатся поножовщиной или массовой дракой. А последние возникают — только вдумайтесь! — когда мигранты из разных диаспор делят между собой «вкусные» районы столицы.

Картина маслом!

Но понятно, что если такое положение дел сохраняется годами, а ситуация только ухудшается, это кому-то выгодно. Кому-то очень важному, большому и главному.

Кому?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Собянин рассказал о восстановлении туристической отрасли Москвы

25.04 / Водители элитных внедорожников повредили друг другу автомобили из-за неподеленной просрочки

14.12 / Рустам Победоносец

11.02 / Армянские миротворцы отказываются покидать рынки Алматы

26.03 / Они научат жить семьёй! – Личное мнение

14.01 / Выстрелы в январе

25.02 / Сумеет ли президент Байден поставить крест на путинском проекте «Северный поток-2»

03.07 / Мнение: Когда хороший следователь стал взяточником?

31.01 / Собянин объявил об окончательном закрытии метро в центре Москвы

27.12 / В Улан-Удэ пропал спасатель Алексей Попов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика