В Минобороны заявили о копировании методов германских нацистов украинской армией

Украинские националисты при создании укрепрайонов полностью копируют методики нацистов времен Великой Отечественной войны, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Особый цинизм таких действий заключается в том, что для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву тысячи жизней собственных граждан, что полностью копирует методики, которые использовали нацисты во время Великой Отечественной войны при создании «городов-крепостей», – сказал Мизинцев.

Сейчас неонацисты в агломерации Краматорск – Славянск оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 кв. км, где создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и медикаментов, передает ТАСС.

Сообщается, что в густонаселенных районах боевики разместили тяжелое вооружение и технику, а в домах оборудовали огневые точки.

Местных жителей удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности, на стенах зданий нанесли надписи: «Внимание! Дети!», «Здесь дети! Не стрелять!».

В жилых кварталах оказали заблокированы более 90 тыс. человек. Ими националисты прикрывают как живым щитом.

Мизинцев добавил, что все попытки мирного населения самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы, как в сторону России, так и на подконтрольные киевским властям территории, боевиками жестко пресекаются.

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