Российские военные за сутки раздали под Харьковом 76 тонн гумпомощи

Российские военные за сутки провели две гуманитарных акции в Харьковской области, в ходе которых мирному населению переданы 76 тонн помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Начиная с 2 марта 2022 г. Российская Федерация доставила на Украину 18866,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 992 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки две – в Харьковской области, в ходе которых мирному населению передано 76 тонн гуманитарной помощи», – приводит слова Мизинцева ТАСС.

Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ, 11 мая проведено шесть гуманитарных акций в Донецкой народной республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передано 260,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

Напомним, в минувшее воскресенье вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава ДНР Денис Пушилин посетили освобожденные войсками РФ и Донецкой народной республики (ДНР) города Мариуполь и Волноваху для оценки объема восстановительных работ.

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