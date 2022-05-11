 

Власти Белгородской области решили эвакуировать село из-за обстрелов

11.05.2022, 22:23, Новости дня
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Население села Солохи в Белгородской области, которое в среду подверглось обстрелу со стороны Украины, будет вывезено в безопасное место под контролем руководства района и регионального МЧС, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Население села Солохи будет вывезено в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова», – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

«Последние данные о пострадавших от Министерства здравоохранения региона: шесть раненых, один погибший. Федеральные Telegram-каналы пишут о еще одном погибшем, 14-летнем мальчике. Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил глава Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб, еще трое получили ранения.

Напомним, Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 5 мая украинские вооруженные формирования обстреляли два села в Белгородской области, повредив линии электропередачи. 1 мая произошел пожар на территории одного из объектов Минобороны РФ в Белгородской области, в результате повреждения получили семь домов. 28 апреля под обстрел со стороны Украины под Белгородом попала гуманитарная колонна. В тот же день в Белгородской области как минимум дважды сработала система ПВО. А днем ранее ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, были задержаны сторонники украинских националистов из числа россиян.

Напомним также, в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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