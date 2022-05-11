Модный тренд, который останется с нами надолго: создаем капсульный гардероб в стиле “элегантная француженка”

Стилю француженок подражают многие женщины, что ничуть не удивляет. Причина этого в том, что он невероятно красив и при этом прост. Шикарный, сдержанный и непринужденный, он стал основой для многих женских гардеробов. Здесь нет никаких наворотов, вычурных принтов, контрастных цветов — все скромно, но очень стильно.

Все вещи, которые носит француженка, относятся к классике и не выйдут из моды никогда. Ни один из предметов одежды в образе парижанки нельзя назвать модным.

Из ключевых вещей нужно обязательно иметь блейзер, пару джинсов и однотонную белую рубашку. Эти предметы будут составлять базу. Далее можно добавить в образ ярких красок, как это делают француженки, с помощью сумок и аксессуаров. Кроме того, в гардеробе всегда должны быть балетки.

Вещи, которые помогут вам создать образ в парижском стиле

Серый блейзер оверсайз выглядит очень стильно, эффектно и непринужденно.

Белая рубашка — это вещь, которая останется с нами навсегда.

Обязательно нужно иметь в гардеробе хорошие джинсы. Лучше всего отдать предпочтение модели в стиле 90-х с завышенной талией.

Туфли-лодочки вновь актуальны, например эти черные скромные балетки с ненавязчивым украшением в виде завязанных бантиком шнурков.

Светлый тренчкот – нестареющая классика, которая идеально подходит для весеннего гардероба.

Классические светлые босоножки на каблуке никогда не выходят из моды и придают образу элегантности.

Сумка-корзина с двойным кожаным ремешком есть практически у каждой француженки. Для теплого времени года – лучший выбор.

Ни один образ не будет завершенным без солнцезащитных очков. Классическая модель в квадратной оправе – оптимальный вариант для образа во французском стиле.

Белая футболка с круглым вырезом подойдет для любого случая, вещь универсальная и незаменимая для летних дней.