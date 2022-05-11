Часть базового гардероба, которая может быть очень стильной: тенденции женских рубашек на весну

Женская рубашка давно является важным элементом в базовом гардеробе. И ее актуальность никуда не ушла в этом году. Учитывая последние модные тенденции, можно с помощью рубашки создать образы, отличающиеся яркостью и неповторимостью. Этот вид одежды прекрасно сочетается не только с юбкой и брюками, но и с платьем. Вот несколько стильных новинок весенне-летнего сезона.

Модные тренды весны

Дизайнеры в этом году явили миру ряд нестандартных моделей рубашек, которые отличают разного рода нашивки, а также разрезы и прорези. Есть и другие декоративные элементы, тоже необычные. Топовые бренды представлены, например, бахромой, перьями, воланами. Модные рубашки украшают банты и дополняют баски.

Не следует забывать и об оригинальных воротниках, плиссировке, большом объеме рукавов и плеч и, конечно, о стиле оверсайз. Помимо классических цветов – белого с черным – модны голубой, серый, бежевый, нежно-розовый, красный.

Модельеры предлагают вниманию модниц и однотонные, и принтованные рубашки. Среди модных трендов представлены и полупрозрачные элементы, сеточка, открытая спина.

Джинсовая рубашка (главное фото)

Похоже, что рубашки, сшитые из денима, – это вечный тренд. Поскольку для того, чтобы создать стильный повседневный лук, эта базовая вещь является просто идеальной. Что касается джинсовых рубашек, которые будут в моде в 2022 году, то они характеризуются:

лаконичным кроем; накладными карманами; острым воротником; пуговицами и заклепками.

В теплое время года рекомендуется выбирать рубашки совсем без рукавов. Следует сказать и о моделях, отличающихся высветленными участками, цветовым градиентом. Их можно дополнить кружевами и прочим декором. Для стрит-стайла идеальным луком является сочетание рубашки, сшитой из денима, с легинсами из кожи, грубой обувью, шляпой и очками.

Белая

Именитые кутюрье в этом сезоне предлагают самые различные конфигурации белых рубашек. Большое внимание они уделяют рукавам, которые могут быть разной длины. Их декорируют, делают линию плеч опущенной, предлагают расклешенный вариант. Весьма актуальными будут белые блузки оверсайз, но в то же время интересны и удлиненные, и укороченные.

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Последние выступают в качестве некой альтернативы кроп-топу. Обычно их рукава недлинные, а крой летящий и свободный. Их хорошо сочетать с брюками. Подойдут и юбки с шортами, имеющими высокую посадку.

Удлиненная

Этот тип рубашки и выглядит стильно, и может согреть в прохладную погоду, являясь удобным и уютным. Данная модель подчеркивает изящность ее стройных обладательниц и скрывает недостатки девушек, имеющих пышные формы. Она хорошо сочетается с джинсами или длинной юбкой, если ее носить навыпуск. Обувь должна быть либо на шпильке, либо на массивном каблуке.

Кожаная

Острым трендом сезона-2022 безусловно будут рубашки из кожи тонкой выделки, которые можно видеть в большом количестве на фотографиях с подиумов. И это неудивительно, поскольку этот материал находится в топе и в других изделиях дамского гардероба.

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Сегодня на модных показах у именитых дизайнеров преобладают модели, имеющие лаконичным крой, исполненные в стиле минимализм, но при этом дополненные декором: бахромой, рюшами, вышивкой.

В стиле оверсайз

Этот стиль находится на острие моды, как и в прошлом сезоне. Поэтому вполне логично, что именно он присущ женским рубашкам нынешних весны и лета. Их нынешняя особенность состоит в следующем: носить их предлагается также и в качестве верхней одежды.

Вниз можно поддеть майку или топ. Но и использовать рубашки оверсайз отдельно не возбраняется. Их носят и навыпуск, и заправив в джинсы. Лучше в те, у которых высокая талия. Это может быть как классический фасон, так и джинсы бойфренда.

В клетку

Несколько модных сезонов кряду клетка держится на пике популярности. Ее актуальность подтверждают и предлагаемые в нынешнем женские рубашки. Предпочтение отдается не только классическим формам, но и фантазийному крою, и нестандартному декору. При прохладной погоде незаменимой будет фланелевая клетчатая рубашка. Ее можно сочетать с джинсами, футболкой, а также с джемпером.

Поскольку образ, в который вписан этот вид одежды, довольно сдержан и лаконичен, его можно с успехом использовать в офисе. Для лета удачным сочетанием будет бело-голубое, но приветствуются и красного-белая, и черно-бежевая комбинации. К клетчатой рубашке подойдут брюки со стрелками и юбка-карандаш, которые визуально сделают фигуру более стройной.