Fox – американцам не хватает на мясо и топливо — но помогает Байден Украине

Хотя большинство американцев не понимают, что на самом деле происходит в правительстве, скрыть от них обнищание населения и плохую ситуацию в экономике крайне трудно, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. При этом, по его словам, вину за инфляцию президент США Джо Байден сваливает на пандемию коронавируса и конфликт на Украине, притом что он помогает Киеву деньгами, в то время как многие американцы испытывают финансовые сложности.

Похоже, что федеральное правительство кишит умалишёнными и бюрократами, а большинство людей и понятия не имеют, что происходит на самом деле. Но чего скрыть не получится — так это того, что экономика летит в тартарары, а население беднеет. А ведь именно это сейчас и происходит.

Так что сегодня Джо Байден был вынужден выступить с речью, и прошло (выступление. — ИноТВ) не сказать чтобы как по маслу. И это мы к нему ещё снисходительны — сейчас вы сами всё увидите. В какой-то момент — и по нему одному уже можно судить — Байден, судя по всему, пребывал в растерянности, не понимая, инфляция, которая сейчас свирепствует, — это хорошо или плохо? Послушайте.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: И я согласен с тем, что говорил председатель ФРС Пауэлл на прошлой неделе: угроза №1… Та сильная сторона, которой мы добились — это инфляция…

Ага, ага. После этого мы отправились посмотреть на официальную стенограмму от Белого дома, потому что… Ну не знаю… Потому что мы не поняли, что он сказал. И вот что он сказал, цитата: «Та сильная сторона, которой мы добились — это инфляция».

Понятно, значит, инфляция — это сильная сторона, как и этнокультурное многообразие и вакцина от коронавируса. Позднее, однако, когда Джо Байден то ли проснулся, то ли заработали его таблетки, совершил разворот на 180 градусов и сказал, что инфляция — это вообще-то плохо, но он в ней не виноват. Мол, она никак не связана с его политикой, или политикой ФРС, или его тратами. Нет! Во всём виновата «корона» и Путин! Послушайте.

ДЖО БАЙДЕН: Мы очень серьёзно относимся к инфляции, и это наша приоритетная задача во внутренней политике… Однако прежде всего мне бы хотелось чётко обрисовать эту проблему. Сейчас у инфляции есть две основных причины. Первая — это пандемия, причём такая, какая бывает раз в столетие… Есть и вторая причина — ввод господином Путиным войск на Украину. В марте мы наблюдали, что 60 процентов месячной инфляции было вызвано ростом цен на заправках.

То есть вы не можете себе позволить купить мяса или солярки, но он всё равно отправит ещё 40 миллиардов долларов украинскому правительству. Ведь печатание денег инфляцию не вызывает. Они серьёзно? И им кто-то верит?

Дата выхода в эфир 10 мая 2022 года.