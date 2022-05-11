Мнение: Латвия шокирована санкциями, нацизм в Риге и ядерная Прибалтика

1. Какие страны больше всех страдают от антироссийских санкций? Предсказуемо, это лимитрофы Запада, граничащие с Россией. Особенно плохо обстоят дела в Латвии. Мало того, что в разы выросли цены на топливо и электроэнергию, так ещё и под угрозой оказалась работа строительной отрасли:

https://vz.ru/world/2022/5/6/1157119.html

Латвийские предприниматели и население рвут на себе волосы – арматура, дрова и топливо подорожали в разы. В результате страна столкнулась с масштабной остановкой строительства, проектов по утеплению домов и дефицитом средств для поддержки малоимущих. В качестве выхода предлагается ввести чрезвычайное положение – чтобы было разрешено воровство российской собственности.

Еще в прошлом году, когда в регионе начался энергетический кризис и стоимость отопления жилищ резко увеличилась, в Латвии очень повысился интерес к утеплению домов. Однако сейчас выясняется, что уже и утеплиться не по карману. <…>

Главными причинами отказа от утепления названы стремительно растущие цены на строительство, отсутствие необходимых материалов на рынке и, как следствие, удорожание работ или вообще потеря интереса строителей к данному типу проектов. По мере снижения платежеспособности населения становится все более затруднительным и сотрудничество с банками по вопросу получения необходимых на утепление кредитов. <…>

Эта проблема наблюдается не только в сфере утепления, но и вообще во всей строительной отрасли. Глава строительной компании Tilts Сергей Гриднев заявил: «Новые цены, которые представляют заказчикам объектов строители, конечно, зашкаливают запредельно. Заказчики, на мой взгляд, эти цены не потянут. Поэтому рынок строительства – а эта отрасль является одним из локомотивов экономики Латвии – находится под угрозой обвала… Недавно мы уже отправили свои предложения заказчикам шести проектов, и только один вступил с нами в переговоры. Остальные молчат. Ну, молчите – а что дальше? Мы же тоже за свой счет не потянем, потому что у нас в сметах арматура стоит 600 евро, а сейчас ее цена – 1600! Если раньше принимали постоплату, то теперь все просят 100-процентную предоплату. То есть ничего хорошего не светит», – отметил Гриднев.

Он добавил, что сейчас его коллеги пытаются наладить новые цепочки поставок – уже из стран ЕС. «Вот простой пример: арматуры нет – мы связались с одним итальянским заводом. Они нам отвечают: «Что вы хотите – у нас руда из Украины, а газ – из России». Газ, как говорят, только домохозяйствам, поэтому они свои плавильные печи остановили… Конечно, мы занимаемся поиском других вариантов в других странах. Это Китай, к примеру. Правда, китайскую арматуру надо сертифицировать здесь по евростандартам. Потом – Турция. Но оттуда же фуру не привезешь, как здесь. То есть надо формировать корабль – 10–15 тыс. тонн. Значит надо собрать 20–25 млн евро и оплатить. У кого есть такие деньги свободные? Вряд ли у кого-то есть», – резюмирует бизнесмен.

Пока строители ищут пути решения своих проблем, жители Латвии готовятся к резкому росту расходов на отопление. <…>

Для резекненцев тепловая энергия, поставляемая городскими теплосетями, будет обходиться в 198,13 евро за мегаватт-час – с таким новым тарифом согласилась госкомиссия по регулированию общественных услуг. Соответственно, тариф вырастет в 4,5 раза. <…>

На фоне всего вышесказанного не удивляет, что по сравнению с прошлым годом дрова в Латвии подорожали в полтора-два раза. Причины все те же – остановка торговли с Россией, Белоруссией и Украиной, и, как следствие, рост цен на сырье и повышенный спрос на энергоносители.

2. Читатели из Латвии пишут:

https://olegmakarenko.ru/2416754.html?thread=856376946#t856376946

У нас в Риге тоже отличились: сначала закрыли доступ к памятнику, возле которого 9-го мая всегда возлагают цветы, но не смотря на это десятки тысяч людей пришли и положили свои цветы возле оградительного забора. А сегодня рано утром по указанию мера Риги все цветы были тракторами, как мусор, свалены в самосвалы и вывезены на свалку. Вот такая демократия и так ценится мнение своих же граждан!

3. В Прибалтике вроде как отказались от российских углеводородов. Однако тут же стали закупать у нас в разы больше электроэнергии:

https://lenta.ru/news/2022/04/26/pribalt/

Прибалтийские страны продолжают приобретать электроэнергию у России и даже стали покупать в марте в два раза больше по сравнению с январем. Об этом пишет РИА Новости.

Так, по данным TV3, объем закупок увеличился почти до 600 тысяч мегаватт-часов, несмотря на принятое решение операторов системы Латвии, Литвы и Эстонии ввести ограничения на импорт российской электроэнергии. Телеканал подчеркивает, что в Эстонии собираются построить малый модульный реактор, чтобы избавиться от зависимости от российской электроэнергии. Латвия изучает возможности присоединиться к проекту.

По словам министра экономики Латвии Яниса Витенбергса, до реализации проекта эстонской компании Fermi Energia «еще очень далеко». Компания Latvenergo подтвердила, что не отказывается от идеи строительства малого реактора, однако пока там занимаются исследованием влияния атомной энергетики на общий энергетический рынок.

Планы создания прибалтийской ядерной энергетики звучат весьма забавно. Сначала Литва по указке ЕС уничтожила доставшуюся в наследство от СССР Игналинскую АЭС. Потом литовцы яростно осуждали строительство Росатомом Белорусской АЭС прямо на границе с Литвой. Мол, это ядерная угроза, удар по экологии, энергетическое оружие, и всё такое.

Посмотрим, что литовцы скажут теперь. Если, конечно, ядерные планы Эстонии и Латвии не обернутся пшиком.