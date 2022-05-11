 

Мнение: Россия примет Херсонскую область?

11.05.2022, 21:33, Разное
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Владимира Путина попросят включить Херсонскую область  в состав России.

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов так и сказал, что «власти Херсонской области решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ».

Дословно: «Город Херсон — это Россия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ».

Вообще-то, чтобы Херсонская область вошла в состав России, область должна выйти из состава Украины. А это невозможно без референдума. Иначе даже по формальным признакам это будет не «вхождение», а «оккупация». Не думаю, что Кремль согласится на такой сценарий рзвития событий.

Но мне другое интересно. Идея обратиться к Путину – это личная инициатива замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Украины? Или парню поручили озвучить позицию, выработанную одной из «башен» Кремля?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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