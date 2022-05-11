 

Премьер Италии: Германия начала платить за поставку российского газа в рублях

11.05.2022, 21:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме, и большинство стран открыли счета в рублях, сообщил премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в США.

«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа – Германия – уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», – цитирует РИА «Новости» Драги. Он уверен, что платежи за российский газ продолжатся.

В начале мая глава итальянского правительства заявлял, что Италия последует указаниям Европейской комиссии в вопросе оплаты поставок российского газа и ожидает юридических объяснений от Брюсселя.

Ранее немецкая газовая компания VNG решила переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа. По словам представителя компании, она предпринимает все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.

Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / Генконсульство в Стамбуле начало оказывать помощь морякам судна Mubaris Ibrahimov

28.12 / Трамп подписал бюджет на 2021 год

14.03 / Немецкий политик назвала способ решения украинского кризиса

11.01 / В заповеднике “Аскания-Нова” вымерли 185 краснокнижных журавлей. Администрация считает, что они отравились химикатами

28.12 / В Великобритании ограничат рекламу вредной еды

10.08 / ЦИК Белоруссии подвел итоги выборов президента

11.03 / Грозев заявил о множестве спекуляций в Украине вокруг расследования Bellingcat

04.06 / Мошенник звонил жителям Первомайска и выманивал деньги, заявляяя, что их родственники в больнице с COVID-19 – прокуратура

11.02 / Французскую программу вакцинации от коронавируса тормозит нехватка доз

01.07 / Обнаружена связь цунами с оборотом воды в глубине Земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика