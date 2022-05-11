Премьер Италии: Германия начала платить за поставку российского газа в рублях

Германия уже оплатила поставки российского газа по предложенной Москвой схеме, и большинство стран открыли счета в рублях, сообщил премьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в США.

«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа – Германия – уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», – цитирует РИА «Новости» Драги. Он уверен, что платежи за российский газ продолжатся.

В начале мая глава итальянского правительства заявлял, что Италия последует указаниям Европейской комиссии в вопросе оплаты поставок российского газа и ожидает юридических объяснений от Брюсселя.

Ранее немецкая газовая компания VNG решила переводить Газпромбанку евро для дальнейшей конвертации в рубли и оплаты газа. По словам представителя компании, она предпринимает все необходимые меры в соответствии с санкционным законодательством, чтобы обеспечить поставки газа в Германию и экономическую стабильность страны.

Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.

—