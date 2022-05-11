При обстреле Украиной села в Белгородской области погиб один человек

В результате обстрела села Солохи в Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб, еще трое ранены, им оказывается вся необходимая помощь, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.⠀

«Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и трое раненых, им оказывается вся необходимая помощь», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем при обстреле Украиной села в Белгородском районе.

До этого в Белгородской области был продлен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 5 мая украинские вооруженные формирования обстреляли два села в Белгородской области, повредив линии электропередачи. 1 мая произошел пожар на территории одного из объектов Минобороны РФ в Белгородской области, в результате повреждения получили семь домов. 28 апреля под обстрел со стороны Украины под Белгородом попала гуманитарная колонна. В тот же день в Белгородской области как минимум дважды сработала система ПВО. А днем ранее ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, были задержаны сторонники украинских националистов из числа россиян.

Напомним также, в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом.

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