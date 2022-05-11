Памятник первому главе ДНР Захарченко установили в городе Шахтерске

Бюст первого главы ДНР установили возле городской администрации. На церемонию пришли родители, простые жители, сослуживцы и друзья военного.

Монумент начали делать ещё в марте, напротив места, где его поставили, появится мемориальный комплекс.

На мероприятии присутствовали действующий глава ДНР Денис Пушилин, руководитель администрации города Шахтерск, родители Александра Захарченко. Кроме того, в церемонии открытия памятника, которая состоялась в годовщину провозглашения Донецкой народной республики, приняла участие певица Юлия Чичерина, исполнившая свои песни, информирует РИА «Новости».

Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.

—