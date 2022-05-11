 

Памятник первому главе ДНР Захарченко установили в городе Шахтерске

11.05.2022, 21:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бюст первого главы ДНР установили возле городской администрации. На церемонию пришли родители, простые жители, сослуживцы и друзья военного.

Монумент начали делать ещё в марте, напротив места, где его поставили, появится мемориальный комплекс.

На мероприятии присутствовали действующий глава ДНР Денис Пушилин, руководитель администрации города Шахтерск, родители Александра Захарченко. Кроме того, в церемонии открытия памятника, которая состоялась в годовщину провозглашения Донецкой народной республики, приняла участие певица Юлия Чичерина, исполнившая свои песни, информирует РИА «Новости».

Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Судьба “долга Януковича” в $3 млрд может решиться осенью – Малюська

28.08 / Стала известна возможная причина пожара в больнице Ярославля

26.08 / В РФ заявили о наличии ресурсов для обеспечения цифрового суверенитета

24.12 / Нацполиция Украины не получала от России запроса на выдачу Маркива – Клименко

01.05 / Стало известно о подготовке Джукановичем атаки на «Спутник V»

27.12 / Посол РФ сказал, когда первая партия «Спутник V» поступит в Белоруссию

28.08 / В мире: При каком условии Украину возьмут в ЕС

20.09 / Najwyższy Czas – польский политик обвинил Россию в манипуляции историческими фактами

21.06 / Саркисян призвал поменять Конституцию Армении и вернуть обратно президентское правление

18.11 / В домах польской деревни у границы с Белоруссией зажигают зелёный свет для помощи мигрантам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика